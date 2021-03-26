  • 25°C
香港時間 : 2021326日 (五) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復活節限定】山頂大富翁主題館設3大攤位　市民可於巨型棋盤玩真人版大富翁【內附詳情】

社會 14:34 2021/03/26

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「香港大富翁夢想世界™」由4月2日至6日，特設復活節 Fun Fun Fun 特色攤位活動。（「香港大富翁夢想世界™」提供圖片）

復活節長假將至，不少市民都希望趁假期玩樂一番。山頂廣場大富翁主題館「香港大富翁夢想世界™」將於復活節期間（4月2至6日），設置3大特色攤位，市民可於巨型棋盤玩真人版大富翁，亦可參與復活蛋DIY工作坊等。

真人版大富翁

 

「香港大富翁夢想世界™」在港首次設置巨型棋盤，每位玩家化身大富翁棋子走入巨型棋盤擲骰仔攞獎品，更可於巨型棋盤影相打卡放Facebook, Instagram等。

 

投地高手

 

大人及小朋友以金幣投擲於大富翁棋盤上，贏取各款奬品。

​​​​​​​

大富翁先生復活蛋DIY工作坊

 

大人及小朋友將大富翁先生手繪在復活蛋上。工作坊中導師教授學員DI 一個獨一無二的大富翁先生復活蛋，製作完成後可以送給自己丶家人或朋友，增加復活節的節日氣氛。

 

 

特色攤位活動收費

 

  單售價 套票優惠
真人版大富翁

$180 x 1遊戲

 

 憑「香港大富翁夢想世界™」門票即可以加購$120 x 1遊戲及$200 x 2遊戲（可自由選擇2個遊戲各玩1次 / 一個遊戲玩2次）
大富翁先生復活蛋DIY工作坊
投地高手 只需購買金幣便可參與，每枚金幣$20；$100 x 6枚
資料來源：香港大富翁夢想世界™

 

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【海洋公園】水上樂園最新圖片曝光　彩虹滑水梯回歸巨型「漏斗」料最刺激【內附多圖】
06:00 2021/03/18
【海洋公園】水上樂園最新圖片曝光　彩虹滑水梯回歸巨型「漏斗」料最刺激【內附多圖】
【限時優惠】海洋公園推港人限定優惠低至4折　週一至週四日間門票優惠$99起【附購票詳情】
15:31 2021/03/22
【限時優惠】海洋公園推港人限定優惠低至4折　週一至週四日間門票優惠$99起【附購票詳情】
【港人優惠】香港迪士尼推團票優惠　3人同行門票75折4人可享7折
16:43 2021/03/15
【港人優惠】香港迪士尼推團票優惠　3人同行門票75折4人可享7折
香港 門票 玩樂 復活節 山頂

最高瀏覽

【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
16:57 2021/03/25
【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
15:35 2021/03/25
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
【半山命案】列堤頓道嘉和苑22歲青年寓所亡　救護員穿保護衣接報到場
12:53 2021/03/25
【半山命案】列堤頓道嘉和苑22歲青年寓所亡　救護員穿保護衣接報到場