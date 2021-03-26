【復活節限定】山頂大富翁主題館設3大攤位　市民可於巨型棋盤玩真人版大富翁【內附詳情】

▲ 「香港大富翁夢想世界™」由4月2日至6日，特設復活節 Fun Fun Fun 特色攤位活動。（「香港大富翁夢想世界™」提供圖片）

復活節長假將至，不少市民都希望趁假期玩樂一番。山頂廣場大富翁主題館「香港大富翁夢想世界™」將於復活節期間（4月2至6日），設置3大特色攤位，市民可於巨型棋盤玩真人版大富翁，亦可參與復活蛋DIY工作坊等。

真人版大富翁

「香港大富翁夢想世界™」在港首次設置巨型棋盤，每位玩家化身大富翁棋子走入巨型棋盤擲骰仔攞獎品，更可於巨型棋盤影相打卡放Facebook, Instagram等。

投地高手

大人及小朋友以金幣投擲於大富翁棋盤上，贏取各款奬品。

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大富翁先生復活蛋DIY工作坊

大人及小朋友將大富翁先生手繪在復活蛋上。工作坊中導師教授學員DI 一個獨一無二的大富翁先生復活蛋，製作完成後可以送給自己丶家人或朋友，增加復活節的節日氣氛。

特色攤位活動收費

單售價 套票優惠 真人版大富翁 $180 x 1遊戲 憑「香港大富翁夢想世界™」門票即可以加購$120 x 1遊戲及$200 x 2遊戲（可自由選擇2個遊戲各玩1次 / 一個遊戲玩2次） 大富翁先生復活蛋DIY工作坊 投地高手 只需購買金幣便可參與，每枚金幣$20；$100 x 6枚 資料來源：香港大富翁夢想世界™

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記者：陳曉瑩