【疫境自強】疫下餐廳生意挫五成轉攻住宅區　行政總廚Ricky：Ricky變陣：得女性食客得天下

▲ 面對疫情，Ricky自言對香港飲食業仍充滿信心，因香港人的愛吃基因是不會變的，待疫情過去，市況一定會有好轉。（黃建輝攝）

疫市下不少餐廳結業，有的更是屹立多年的老字號，令人惋惜。

成立於2018年的飲食集團The Food Story，疫情期間營業額大跌5成，集團行政總廚Ricky Cheung(張錦祥)表示，集團除積極尋找方法提升生意外，還同時開餐廳擴充，現已擁有13個餐廳品牌及16間餐廳，Ricky自言餐廳現今開店策略會選擇住宅區，還會以女性作首要目標，因她們的消費潛力無限，Ricky說：「飲食業得女性便得天下。」

在餐飲圈子打滾了四十多年的Ricky，直言飲食業在這一年多正打着一場前所未有的硬仗，還形容晚市禁堂食更是悲壯。「沒有晚市堂食，對餐廳有極大的影響，因同一個餐牌或菜式，午餐及晚餐收費都不同，晚市的叫價可以較高，所以晚市不能堂食，收入自然大跌。」

同時，他認為更會影響消費者的心理。「大家會覺得去餐廳食飯好似很危險，故此減少跟親友飯聚，乖乖留在家。」

▲ 名廚Ricky Cheung是The Food Story飲食集團的行政總廚，擁有13個餐廳品牌。(黃建輝攝)

Ricky更透露疫市下，The Food Story集團的餐廳營業額，平均大跌了五成，當中有兩間餐廳的情況更很差，甚至要暫停營業(現已重開)。「其中一間是山頂的 37 Steakhouse & Bar，因已沒有遊客，生意慘淡。另一間的 J POT 火鍋店也受很大影響，因新冠肺炎第一次在香港爆發，是涉及火鍋家族群組，很多食客當時一聽到火鍋已經耍手擰頭了，餐廳曾試過有一晚只有幾個客人。」

坊間大部分餐廳轉做外賣救市，Ricky卻不太主張。「我們集團並不偏重做外賣，因外賣的食物，質素無可避免會有一定程度的影響，如果我們的熟客平日在餐廳吃到的味道，跟外賣回家吃的並不同，便會對我們大打折扣，可謂得不償失。」

▲ 山頂的37 Steakhouse & Bar主打牛扒，如這道澳洲M5和牛牛柳，便是招牌菜之一。（被訪者提供）

為會員舉辦好玩活動

一向主意多多的Ricky，當然不會坐以待斃，積極跟同事商量對策，有同事提議做折扣優惠，但Ricky卻認為這較為普通，更認為要吸引客人願意到來，必須要有玩樂成分，後來便想到以會員做目標，為他們推出好玩活動。

「集團現在有三至四萬名會員，我們一直都十分依賴他們的支持，由於大家已在家避疫一段時間，生活苦悶，於是就舉辦一些活動吸引會員參與，去年11月我們從日本空運原條吞拿魚，邀請會員一起參與劏魚儀式，並可免費試食。會員期間不斷提問及影相，十分開心。」

Ricky笑言當時跟會員很久沒見，一見面大家便訴說生活如何苦悶，又分享解悶的方法，場面搞笑。

吞拿魚活動連續舉辦了數周，餐廳人客明顯增多，甚至曾出現滿座情況。「其實疫情下已沒有了像遊客這類的流水式的客人，飲食業是要細水長流，並非搵快錢的，要跟客人建立很好的關係，有一個良好的信譽，你的出品才可以守得住及經得起時間的考驗，所以會員的 loyalty 對我們是十分重要，他們覺得來到餐廳食得開心，自然會持續來幫襯。」

除了舉辦活動外，集團早前推出名為 Playcation 的桌上遊戲，會員儲到一定積分便可換取。「大約在今年農曆年前推出，希望大家到親友拜年時不一定玩『魚蝦蟹』，可以玩這個具特色的桌遊，一樣可以玩得好開心。」

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選住宅區開餐廳

集團在疫情下的一年多，更不斷擴充，共開了4間食店，包括幸．匠燒日本餐廳、兩間祥仔辣辣及Cafe SENSU（荃灣分店）。不斷擴大版圖的原因，Ricky說因仍然看好香港飲食業的前景，但同時在選擇區份上，也會作出調整。「我們從前的餐廳主要開在旺區，如銅鑼灣、尖沙咀等，但現在沒有旅客，很多寫字樓客亦在家工作，生意大受打擊，故此現在我們轉移選在一些住宅區，因大家每天都總要食飯，受疫情影響亦相對較少。」

另外，Ricky認為女性是很重要的顧客群，有無窮的消費力。「據我近幾年的觀察，餐廳的客人都是以女性居多，會跟閨密找環境較精緻的餐廳，因方便傾偈及打卡。而且情侶出外食飯，通常也是由女仔話事，真的擁有『生殺權』，所以現在做飲食業，絕對是得女性便可得天下。」

於是餐廳便積極開設一些女性化的咖啡店，今年初便在荃灣開設Cafe SENSU，室內以園林做設計，到處有花花草草，還推出精緻下午茶，吸引不少女性食客來打卡，相當受歡迎。

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Ricky亦觀察到，近年女性的口味偏好吃辣。「其實香港食辣的文化可說由米綫帶起，更特別受女性歡迎，因米綫好似車仔麵，有很多食物款式，女生很喜歡有大量選擇，每樣只會揀少少，正合乎她們選擇多但自己又唔食得多的個性，一碗內有很多不同食物，她們會很開心及滿足。而且辣度可選擇，小至勁辣甚至不辣也可以，令她們慢慢適應吃辣，吃慣了便自然會愛辣，市場多了這批愛吃辣的女性新力軍，於是我們開設祥仔辣辣，現在餐廳佔七成都是女性客人，她們更非常吃得辣呢！」

記者：招美寶