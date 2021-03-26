【限時優惠】可口可樂大抽獎送500份禮物　頭獎送迪士尼4張門票+酒店住宿等禮遇【附參加方法】

▲ 可口可樂聯乘迪士尼推大抽獎送500份禮物！（圖片由可口可樂提供）

香港迪士尼樂園度假區及「可口可樂」為慶祝合作十五載，繼早前推出「Let’s Celebrate」紀念樽，再推第二浪慶祝活動。「可口可樂」於3月26日推出大抽獎，送出500份豐富獎品及奇妙體驗，同時為是次大抽獎特別設計三款精美「可口可樂」八罐裝包裝，各位粉絲留意了！

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大抽獎參加方法

「奇妙旅程 一起就好」大抽獎由2021年3月26日至5月2日舉行，消費者到指定商戶包括各大超級市場，購買任何「可口可樂」公司旗下飲品滿港幤40元，上載收據副本到iCoke.hk網站，即有機會贏取豐富獎品。

豐富禮品

「可口可樂」送出的香港迪士尼樂園豐富獎品包括頭獎「奇妙夢想城堡探索之旅」 (20名)、二獎「奇妙慶祝之旅」 (50名) ，以及三獎「二人同行樂園體驗」(200名)。

三款「可口可樂」精美包裝

「可口可樂」特別設計三款精美的包裝，分別在「可口可樂」、「零系可口可樂」及「加系可口可樂」八罐裝包裝上，印上香港迪士尼樂園15周年標誌。

更多大抽獎詳情及參與商戶名單，請按此【網址】瀏覽。

「奇妙旅程 一起就好」大抽獎獎品詳情：

頭獎：奇妙夢想城堡探索之旅（20名）

香港迪士尼樂園一日標準門票 (4張)

香港迪士尼樂園酒店一晚標準客房住宿 (1間)

迪士尼賞樂之旅

酒店房間特色歡迎茶點

香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 - 「Let’s Celebrate」標準版 (1個)

二獎：奇妙慶祝之旅（50名）

香港迪士尼樂園一日標準門票 (4張)

香港迪士尼樂園酒店一晚標準客房住宿 (1間)

香港迪士尼樂園指定米奇蛋糕(1個)

香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 - 「Let’s Celebrate」標準版 (1個)

三獎：二人同行樂園體驗（200名）

香港迪士尼樂園一日標準門票(2張)

香港迪士尼樂園大街餐廳由Coca-Cola®呈獻 -下午茶（2位用）

香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 - 「Let’s Celebrate」標準版 (1個)

其他：香港迪士尼樂園一日標準門票 (2張)（230名）

同場加映：為大家推介簡易可口可樂食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩