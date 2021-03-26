【復課安排】教育局宣布復活節假期後上課安排　可安排三分二學生回校上課維持半日課堂

▲ 教育局宣布復活節假期後上課安排。

教育局今日（26日）宣布全港幼稚園及中小學在學校復活節假期後的面授課堂安排，考慮疫情最新發展、衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校復活節假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。

至於每天的授課時間，中學方面，學校可安排個別級別的學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂，而學校不可安排同一級別學生進行全日課堂，避免學生出外用膳。小學方面，學校可安排個別級別的學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂。

幼稚園方面，上午班／下午班的幼稚園可安排個別級別的學童分別於上午／下午回校進行半天課堂，而全日班的幼稚園可安排個別級別的學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。以上就中學、小學及幼稚園的安排，每節回校學生的數目均須以全校學生人數三分二為限。教育局將於下星期發信學校通知相關細節安排。

教育局發言人表示，局方一向以務實及循序漸進的方針，在疫情發展容許的情況下，逐步增加面授課堂的時間，盡量在滿足學生學習需要及防疫抗疫之間作出平衡，希望能讓學生有更多在校園學習的時間。局方期望學校能安排各級別的學生輪流回校進行面授課堂，以讓所有學生都有機會回校上課，接受面授課堂的教育，與其他同學一起進行互動學習，促進社交及身心發展。

發言人指，教育局感謝學校一直做好防疫抗疫的工作。根據現行的安排，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局會按這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂。局方鼓勵學校繼續積極參與此計劃。現時，政府提供多個地點及模式，讓市民進行病毒檢測，學校教職員若使用社區檢測中心的檢測服務，可獲豁免有關收費。

教育局提醒學校在全校未恢復面授課堂和校內活動之前，應採取適當的預防措施及相應安排，彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。在這期間，學校須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。

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記者：陳子謙