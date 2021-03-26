【打卡必到】KAKAO FRIENDS藝術館登陸沙田新城市廣場　6大打卡位Ryan+Apeach化身名畫主角

▲ KAKAO FRIENDS藝術館進駐沙田新城市廣場，一眾主角化身博物館名畫。（商場提供）

極受港歡迎的韓國人氣卡通KAKAO FRIENDS，最近化身著名博物館的名畫主角登陸沙田新城市廣場，由即日起至5月2日會舉辦《Musée de KAKAO FRIENDS》展覽，搞鬼可愛。展場更有6大呃like打卡位，KAKAO FRIENDS不容錯過。

▲ 入口有大大隻Ryan，非常可愛。（商場提供）

6大打卡位包括有展場入口的戴黑超藍色領帶Ryan、2米高焦點畫作《創造Ryan》、2.5米高電鍍粉紅Apeach、「復活」經典名畫展區、Apeach美術教室及Muzi文創藝廊。

展場更設有期間限定店，有全球首賣限定版的藝術主題T Shirt、Tote Bag及框畫等紀念品，粉絲可將愛神Apeach及拿破崙Ryan帶回家。其餘還有近300款熱賣精品，如證件套、造型咕𠱸、地毯及充電用品等。

▲ 彩繪玻璃壁畫

同時KAKAO FRIENDS‧ONLLY CASE 卡通頭像Phone Case訂製平台亦再度登場，合共13款期間限定手機殼可供訂購，當中4款更是專為「KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館」開幕而推出。

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而為答謝參觀者親臨KAKAO FRIENDS藝術館支持一眾「名畫家」，新城市廣場與KAKAO FRIENDS會推出多款限定聯乘禮品。

即日起憑The Point by SHKP會員積分/非會員以即日購物滿指定金額即可換領，包括折疊防水環保袋、「桃」氣實用衣物籃、夏日必備小毛巾及便攜春遊野餐墊等，數量有限，先到先得。

▲ KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館主題限定Tote Bag及T-shirt。

而Ryan及Apeach將於3月27日、4月2日至4日下午2時30分至4時30分現身展場，與粉絲親親抱抱見面，粉絲們記得Mark實日子。

▲ 由3月23日起憑The Point by SHKP會員積分或非會員以即日購物滿指定金額，可換領精美紀念品。

KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館

日期：即日起至5月2日

時間：平日12nn-10pm)；周末10am-10pm

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場/5樓躍動悠園/3期3樓

記者︰黃依情