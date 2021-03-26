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【疫苗接種】市民今日起接種第二劑科興疫苗　疫苗接種中心現人龍市民須等候近一小時

社會 13:10 2021/03/26

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今早有約200人到中央圖書館社區疫苗接種中心排隊打第二針。（曾秋文攝）

5類優先組別市民上月26日起可接種第一針科興疫苗，相隔28日後，已打第一針的人士今日（26日）起可以接種第二針。今早陸續有市民在銅鑼灣中央圖書館接種中心排隊打針，多間疫苗接種中心外都有市民排隊輪候。

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中央圖書館社區疫苗接種中心今早有約200人排隊入場打針，至中午約12時30分，亦有近70人排隊。有市民稱已輪候近一小時始獲安排入場，有工作人員稱由於第一劑及第二劑接種疫苗的市民都「夾埋一齊打」，故此今日輪候的人數較之前多。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前表示，個別人士接種第二針疫苗會有較大反應，建議可因應個人需要決定需否請半天假期休息；惟如接種首劑後曾有嘴唇腫、呼吸困難及出風癩等較嚴重的反應，則不宜接種第二劑疫苗。詳情即看：【下一頁】

點擊圖片即看科興疫苗（滅活疫苗）有效率、副作用等資料：

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第二批科興新冠疫苗昨日（25日）下午順利由北京運抵香港，詳情即看：【下一頁】

最新27間疫苗接種中心如下：

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同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒患玫瑰疹病徵與水痘、麻疹分別：

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記者：曾秋文、郭詩詩

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