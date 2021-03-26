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【兩台大戰】ViuTV開台5周年　邀廿名女神級KOL列陣撼大台

娛樂 13:48 2021/03/26

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《5周年別注：YOLO的練習曲》。

ViuTV自2016年4月6日開台至今將第5個年頭，當中綜藝節目比如《全民造星》系列做得有聲有色，更捧紅組合MIRROR成新一代人氣偶像。對家TVB終於醒覺，近日由曾志偉率軍推出連串改革迎戰，似乎兩台將開大戰。

【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目

集齊廿位高顏值人氣女神。

至於ViuTV在5周年推出特備節目《5周年別注：YOLO的練習曲》，並將於4月5日（星期一）起一連五晚在11時播出，作為開台5周年的小回顧。

虛構的電視台偶像組合YOLO。

《5周年別注：YOLO的練習曲》將5首ViuTV最為觀眾熟悉的歌曲重新演繹，並將曲中主題撰寫成單元劇，以虛構的電視台偶像組合YOLO為主線，並以各個新面孔演繹。

YOLO亦會為《5周年別注：YOLO的練習曲》灌錄新曲《選擇困難》作為節目主題曲。

歌曲分別有ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》的主題曲《我們的》、劇集《三一如三》主題曲《Taste of Love》、人氣偶像育成節目《全民造星》系列的主題曲《前傳》、人氣男團MIRROR歌曲《Reflection》及姜濤主唱的歌曲《蒙著嘴說愛你》。

除此之外，YOLO亦會為《5周年別注：YOLO的練習曲》灌錄新曲《選擇困難》作為節目主題曲，誠意十足。

《5周年別注：YOLO的練習曲》。

《寂寞是幫兇》班底製作

《YOLO的練習曲》由ViuTV深度紀實戲劇《寂寞是幫兇》班底傾力製作，而《寂寞是幫兇》曾於「亞洲學院創意獎」（Asian Academy Creative Awards）勇奪（香港區）「最佳資訊娛樂節目」，並於「第25屆亞洲電視大獎」（25th Asian Television Award）入圍「最佳資訊娛樂節目」。

《YOLO的練習曲》的一大亮點是集齊廿位高顏值人氣20位KOL演講，另外有歐鎮灝（George）、黃劍文及黃溢濠等客串。

歐鎮灝客串。

同場加映：強尼訪問

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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