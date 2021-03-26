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【強制檢測】政府於中西區2幢大廈進行執法行動　發現共7人違反強制檢測公告

社會 13:12 2021/03/26

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在豐樂閣的行動中，政府共檢查了約250名受檢人士的檢測報告，其中一名人士違反強制檢測公告。（資料圖片）

中西區民政事務處今早（26日）約7時聯同中區警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊在中西區兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈，包括中西區堅道99號豐樂閣及堅道100號殷然進行執法行動，至上午約10時30分結束。

在豐樂閣的行動中，政府共檢查了約250名受檢人士的檢測報告，其中一名人士違反強制檢測公告；而在殷然的行動中，政府共檢查了約240名受檢人士的檢測報告，其中6名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠病毒病在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有應受檢人士須遵從強制檢測公告。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

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責任編輯：陳子謙

 

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