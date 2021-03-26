【寄生蟲】韓國YouTuber三文魚撈魚籽當麵食　網民感噁心：小心食到肚生蟲

▲ 韓國YouTuber三文魚撈魚籽當麵食，網民感反胃稱小心食到肚生蟲。

三文魚居然可以當麵食？韓國一名吃播YouTuber分享進食三文魚及三文魚籽的AMSR影片，只見他將三文魚切成一條條，然後撈著三文魚籽一起食，引起網民熱烈討論。網民表示，雖然看起上來很羨慕，但實際上會很膩，亦有人指食那麼多三文魚刺身很噁心，小心食到肚生蟲。

▲ 似乎吃得很滋味。

吃播YouTuber떵개떵一條食「三文魚麵」的影片受熱議。片中可見他準備了9團三文魚「麵團」及一盤三文魚籽。他一邊夾起一條條的三文魚刺身，一邊用匙羹吃三文魚籽及飲豉油，又會將三文魚刺身撈魚籽一起放入口，似乎非常滋味。

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其放肆進食大量三文魚的舉動引起網民討論，不少人認為明明三文魚是美食，但影片卻異常噁心，看到想嘔。亦有人留言指他「應該很快就無法拍片了」、「小心吃到肚子長蟲」、「細菌很多」等。

華盛頓大學研究：線蟲暴增283倍

美國華盛頓大學研究發現，寄生在魚類的線蟲「海獸胃線蟲」（Anisakis），在1978年至2015年之間暴增283倍。美國威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。

如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

袁國勇：食三文魚魚生如吃糞

港大微生物學系講座教授袁國勇曾接受《iMoney智富雜誌》專訪時直言，他從來不吃生的三文魚，因三文魚內含百萬大腸桿菌：

進食生的三文魚便好似食屎咁。

他表示，養殖業養殖海產會倒下成公斤抗生素餵給海產，務求令大閘蟹、三文魚能在短時間內長得肥美。人類進食含大量抗生素食物之同時，人類患病亦需要服用抗生素，人類的糞便含有食物內的抗生素和藥用的抗生素，糞便經過生物鏈的循環又落到泥土和池塘，禽畜、植物和海產又再吸收了糞便的抗生素，惡性循環之下，便出現人類對抗生素的抗藥性，以及面對超級細菌無藥可醫的窘境。

蔡瀾：三文魚有很多寄生蟲

著名食家蔡瀾又曾撰文指，「日本人是不吃三文魚刺身」，

因為日本人早知道三文魚有很多寄生蟲。

他在一次講座中表示，煙燻三文魚是由蘇格蘭人發明，因為蘇格蘭人亦都發現三文魚是有很多寄生蟲。他指，生活在淺水區域的魚類較易出現寄生蟲，故此，日本人只會吃深海魚的刺身。而三文魚需要游到河流上游產卵，故此較易受到污染。

蔡瀾勸市民不要貪平吃三文魚，「遲早成肚都是蟲」。

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責任編輯：羅嘉欣