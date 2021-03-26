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【管教無方】女童當倉鼠玩具　拋高綁繩出街被踩死：跌死買過隻

育兒經 15:49 2021/03/26

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

養寵物可以培養小朋友的責任心，同時亦是很好的生命教育。一名女網民近日到胞姐家中作客，發現姨甥女不但未有善待自己飼養的倉鼠，除了將牠拋接，而且會用繩綁在倉鼠身上帶牠外出步行，更坦言倉鼠死後可花錢再買。事主認為女童價值觀扭曲，遂在網上發文求助。

最近一名女網民在「香港討論區」發文，指她到姐姐家中吃飯，姨甥女溫習完畢向她展示自己飼養的倉鼠。原本她支持姨甥女養倉鼠，認為可以學習照顧小動物，亦可以訓練責任感。但事主看到姨甥女將倉鼠「拋上天，又接返」，於是叫停她並解釋倉鼠會受驚甚至會跌死。怎料姨甥女回應：

跌死買過隻囉，又唔係貴。

胞姐曾訓斥但不奏效

事主聞言後大為震驚，更直言「好心寒」，不能理解為何一個小朋友會把一條活生生的生命當成玩具。隨後姨甥女更與她分享，偶然會在倉鼠身上綁繩帶牠外出步行。有次不小心被人踩死，但「轉個頭」又買回一隻新倉鼠。

其後，事主表示向姐姐反映問題，對方指以往多次訓斥女兒，而女兒每次都回應「會對倉鼠好好」。但訓斥明顯不奏效，事主指「今次我唔同家姐講佢都唔知」。由於事主擔心姨甥女的價值觀會變得更扭曲，希望能好好跟她傾談，但又表示不想「說教味太重」，故向網民詢問意見：

我唔知呢個係我家姐教得唔好定點，我覺得咁落去對小朋友唔好，有冇乜方法可以教識個姨甥女其實倉鼠都係一條小生命？

網民質疑是父母管教問題

帖文引起網民熱議，有人認為女童的父母管教無方。有網民建議事主直接教導姨甥女及灌輸正確價值觀。點擊查看更多留言：

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責任編輯：王明芳

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