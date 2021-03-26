【虐殺女童】繼母承認以下流字眼形容小兄妹　控方指繼母曾稱「同佢哋出街影衰晒」

▲ 虐殺女童案續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（26日）於高等法院續審。涉案繼母今繼續接受控方盤問時，承認自己曾以下流的字眼形容兩兄妹，但解釋指自己「讀書少」，控方又指繼母曾稱「同佢哋（兩兄妹）出街影衰晒」。繼母又承認夫婦二人自私地為怕被揭發虐兒，故未有帶兩兄妹求醫，但強調自己已盡力協助兩兄妹，並以為傷勢總會逐漸康復。

控方今盤問涉案30歲繼母時指出，事實上當繼母與涉案父親帶同3名小朋友遷往與繼外婆同住起，繼母已非常憎恨女童Z和小兄長X，而且從繼母的短訊紀錄可見，繼母曾經用非常下流的字去形容兩兄妹。繼母於庭上回應指，「係，我係有咁講過，但我讀得書少，我身邊朋友都係粗口爛舌嘅人，可以話係我哋嘅表達方式。」繼母又指，她與家人有共識，絕不會在小朋友面前說髒話。

控方又指夫婦二人多次在微信中表示，他們想兩兄妹死，亦想殺了兩兄妹，繼母於庭上回應指她確實有說過這些字眼，但並非實際上要有相關行動。被問及曾指「同佢哋（兩兄妹）出街影衰晒」，繼母解釋指她帶兩兄妹外出時，兩兄妹曾於店舖內推倒東西，而親生女兒Y卻從未這樣做過。

控方又問及兩兄妹曾表示想離開繼外婆的寓所，而希望返回祖母的家，但夫婦二人卻未有正視兩兄妹的訴求。繼母回應指她當時覺得兩兄妹只是在威脅她，「我問佢哋咁唔鍾意嘅話，做乜跟我返屋企，佢哋話返嚟做功課」。繼母又指兩兄妹曾稱完成功課後，「阿哥話會返阿嫲度，阿妹都講過會去公園玩，佢話佢夜晚想去麥當勞瞓。」

繼母其後於辯方覆問時解釋，當兩兄妹曾表示要離家出走時，她曾與兩人講道理，期間X更哭泣，「佢話好後悔咁同我講」。

控方又指出繼母日前供稱，不帶兩兄妹去求醫的其中一個原因是，她認為自己能處理兩人的傷口，但事實上夫婦二人只是自私地擔心被揭發虐兒，而未有關心兩人的傷勢。繼母於庭上承認自己自私和做錯了，「但我哋唔係話唔關心傷勢，而係喺唔帶佢哋睇醫生嘅前題下，我哋已經盡量做咗我哋幫到嘅嘢。」控方反駁指任何合理的人都知道兩人的傷勢需由醫院處理，繼母則指她以為只要為兩人消毒擦藥，即使需時較長，亦總會逐漸康復。

控方又質疑繼母聲稱患有抑鬱症，卻從未求醫服藥，繼母解釋指她最初亦不知道自己有精神問題，反而是律師看過本案的文件後，安排精神科醫生與她會面，並診斷出她患有抑鬱症。控方又指根據青山醫院精神科顧問醫生廖清蓉的證供，繼母從未向廖提及自己有自殺傾向。繼母回應指她曾有自殺的念頭，但因為放不下母親和女兒，因此從未有實際行動，「我有諗過喺屋企燒炭，亦有諗過𠝹手，我有坐過喺屋企，望住天花板，諗過吊頸，但我搵唔到位吊」。

控方又引述繼母與友人之間的對話，指繼母曾向友人稱，父親剛打了X 295下，繼母解釋指她當時並無親眼目擊，因為父親教訓小朋友時，她通常不會參與，她只是聽到父親聲稱要打X 295下，但她聽到最後應該只打了幾十下。被問及為何沒有阻止父親，繼母指她其後有站在X的身後，以表情示意父親停止。控方反駁指根據對話紀錄，她實際上是協助父親打X，繼母於庭上解釋指「我諗住男人打始終會大力啲」，因此她接手意思意思打幾下。

控方又問及繼母日前供稱，她只目擊過繼外婆打兩兄妹手板幾下，而繼外婆亦甚少目擊夫婦二人打小朋友，事實上繼母根本不記得。繼母否認說法，並指有大概印象。控方續指繼母曾於微信中向父親形容，繼外婆「係咁打、係咁打」Z，繼母於庭上回應指，因此她當時很生氣，繼外婆遂上前安撫她，並代為向Z訓話及打了她手板幾下，所謂「係咁打」，只是因為平時繼外婆不會打小朋友，「打幾下對佢嚟講已經係係咁打。」案件下周一（29日）續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝