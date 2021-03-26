【本地遊】消息：政府或要求導遊團友出發前先打針做檢測　料復活節辦團機會微

▲ 消息指政府或要求導遊團友於本地遊旅行團出發前先打針或做檢測，惟料復活節辦團機會微。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，旅遊業界均希望盡快復辦本地遊，但有待港府落實。消息指，政府昨日（25日）邀請旅遊業界會面，並提出更多容許復辦本地遊的條件，包括要求工作人員及團友需先接種兩劑疫苗；或完成病毒檢測並有陰性證明；或出發前做快速測試。惟業內人士料，復活節長假可復辦本地遊旅行的機會不高，盼4月內可獲放寬。

據悉，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（25日）就復辦本地遊安排與旅遊業界會面約1小時，並聽取他們的意見。會上政府除了表明辦團須遵守量體溫﹑旅遊巴入座率不可過半﹑提供消毒用品等既有的防疫安排外，亦拋出更多復辦本地團條件，包括要求帶團導遊或領隊，及參加的團友，需在出發前已注射兩劑疫苗後約7至14日；或完成病毒檢測並持有72小時內有效的陰性證明/已「兩周一檢」；或參加團前一刻願意做快速測試並屬陰性。

有旅遊業界人士相信，從業員或較易接受新安排，惟本地遊行程僅約數小時，一些到訪的景點，如：主題樂園，都未有要求入場人士需要先打針或做檢測，業界難以說服市民理解或配合，認為政府界線模糊，擔心最終辦團的效益會未如理想，而業界昨日已即時向政府表達關注，希望當局平衡業界考慮。

據了解，業界已就復辦本地遊做好準備，更冀若疫情持續穩定，可趁復活節長假這個好時機開始出發，惟按目前情況看來，料有關機會不高，仍希望可在4月內落實已行，並會繼續鼓勵從業員接種疫苗，為未來恢復跨境旅遊爭取更有利條件。

TOPick正向旅遊事務署查詢更多有關復辦本地遊旅行團的最新安排，有待對方回覆。

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記者：陳曉瑩