警方搗破長沙灣懷疑非法賭檔　12人被捕

▲ 行動中，人員檢獲4副麻雀，2張電動麻雀枱，一副牌九及約4000元賭款 。（警方提供）

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（25日）晚上約9時10分展開代號為「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查長沙灣道263號至267號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀及牌九賭檔。行動中，人員拘捕一名27歲姓顏的非本地中國籍男負責人，涉嫌「管理賭博場所」。

另外，9名本地男子，一名本地女子及一名非本地男子，年齡介乎37至59歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲4副麻雀，2張電動麻雀枱，一副牌九及約4000元賭款 。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：陳子謙