【脫髮危機】59歲劉德華公開電髮過程　意外曝光頭皮健康情況網民驚訝

▲ 劉德華公開電髮過程，意外曝光頭皮健康情況。

天王劉德華最近忙拍新戲《金手指》，為了電影造型要去電髮，而他亦大方在抖音公開整個電髮過程。但拍攝時超近鏡對準頭部，意外引起網民關心他的頭皮健康狀況，討論劉華究竟有否陷入中年脫髮危機。

劉德華最近分享一段在髮型屋自拍的影片上抖音，忍不住道出緊張心情：

很久沒有燙髮，為了電影需要，弄得頭上一捲一捲的，緊張！

全片大約1分鐘多，華仔先由髮型師為他落電髮水及上電髮捲，在捲髮過程中，意外見到華仔頭皮，並清晰可見頭髮數量。完成電髮後，髮型師再幫他洗頭及吹髮打理造型。最後鏡頭一轉，坐在化妝間的華仔輕撥髮際，似乎很滿意髮型。

點擊睇電髮過程：

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影片中意外曝光了劉德華頭皮情形，引起網民熱烈議論，即睇：

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脫髮對不少人來說相當困擾，註冊西醫伍文輝曾指出，不少職場女性注重儀容，經常電髮、染髮，當拉扯力度過大或使用含化學成份的造型産品，例如高濃度的雙氧水，有機會破壞毛囊，令毛囊壞死。

此外，精神壓力過大亦是脫髮的另一元凶。他續指，正常的頭髮有80%毛囊處於生長階段，另外20%處於休息階段，但壓力可催使更多毛囊進入休息階段，造成脫髮。

醫生教6大防脫髮貼士

伍文輝表示，女性一般在35歲以後開始會出現脫髮問題，但近年有年輕化趨勢，向他求診的患者中有3成屬30歲以下，以下是護髮貼士：

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責任編輯：羅嘉欣