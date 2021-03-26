【校長專欄】子女喜歡某樣東西會變成專家 校長：不要把成人期望轉移到孩子身上

▲ 陳校長認為，孩子的創意永遠比成年人厲害。

孩子，不是成人，那是什麼呢？

有時，他們像貓，會獨個兒自言自語地玩玩具，睡個大半天；有時，他們像狗，見到父母回來，會熱情地與你相擁共處；有時，他們也像金魚、烏龜，當你靜靜地看著他們，你會覺得: 很可愛啊！

其實，孩子是另一種生物。這當中毫無貶義，只是希望指出成年人不能完全將自己的思想和期望直接轉移到他們身上。如果真的要達成我們的目的，也要用些方法。

孩子們只要是喜歡某樣東西，就會變成專家，他們能夠將自己所認識的領域如數家珍般給你介紹。當那時候，我們是如何回應呢？是一笑置之？是嗤之以鼻地說「讀書係咁叻就好囉！」還是認真看待，靜心聆聽，了解他們喜歡上某樣事物的原因？很可能就這樣發現到他們的潛能。

孩子的創意永遠比成年人厲害，問他們一個想法，他們能夠提出的永遠是五花百門，很多也許不著邊際，也很可能已經遠離了問題所需，甚或是不可行的他們都照提出來。對成年人來說，當我們問問題的時候是希望尋求答案。孩子們呢？也許是為求好玩、認同、讚賞、好奇，從而繼續追尋下去。所以，孩子們不要FAQ(常見問題)。

孩子們也比成年人寬容、慷慨、更具同理心。有一次和女兒探訪完露宿者，回家後她就說「我將來要做政府，興建足夠的房屋給露宿者居住」。他們就是有最單純的心思，直接地提出解決之道。我們也不禁要問，為什麼成年人總是把事情弄得那麼複雜？

所以，跟小朋友溝通，就要將自己變成和他們類近一點，多些幽默感，多一點創意，明白他們的喜好和生活習性。

還記得早些年，跟女兒晚上說故事主角會是公主、王子之類的，現在已經變成其他卡通人物，那樣才願意聽。我為此還要「被逼」看那些卡通片，了解角色特性和關係，然後將我要教她的道理透過這些「二次創作」說出來，當然不是晚晚都說得那麼好，但是每晚都有機會。

父母難做，但每天都有機會做好。

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