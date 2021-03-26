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曾樂彤對抗成長歲月　新碟展現童心：覺得大家陪住我長大

娛樂 14:11 2021/03/26

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

曾樂彤推出新EP《Inner Child》。

歌手曾樂彤今日（3月26日）推出EP《Inner Child》，並表示：「踏入入行第3個年頭，音樂路上，從萌芽階段慢慢地茁壯成長。但面對成長的同時，我們總會感到既期待又不安，一方面期待着未知的花花世界，另一方面又怕被殘酷的現實逐漸磨蝕自我。縱無法躲過成長，但內心少不免有著對抗成長的童心。」

封套設計配合碟名《Inner Child》，為曾樂彤塑造幾個充滿童趣的場景，衣飾玩味外亦不失高雅。當中生日派對的場景，是拍攝團隊實行要把「成長」形象化起來的設定，同時有着跟大家一起開派對的意思，讓樂迷陪伴、參與她的成長。

曾樂彤稱：「由碟內第一首歌《存在》，接着《永恆少年》再到《天空之門》、《躲不開的一課》，都是跟我一樣似的，進入社會一段不長的時間，遇上不少挫折，這都是經歷過一些自己對於自身成長的問題的一些歌，所以這次對比起上一次的《#meme》，我覺得是大家陪住我一齊長大。」

問到會用哪首歌形容現階段的自己？曾樂彤選了最新的歌曲《躲不開的一課》：「除因為是新歌，更是第一次自己填詞的歌曲，這是一個新嘗試，希望以後可以有更多的參與。」

至於下個目標，她直言希望嘗試不同的曲風：「跟Cousin Fung合作已是第4次，第一次《存在》是他監製；然後《永恆少年》是他作曲；《天空之門》是他作曲及監製；《不一樣的我》是他重新編曲及監製，他亦像是陪着我長大似的。」

然後續稱：「從一開始認識他，到現在整個project交給他，慢慢建立了一個關係，所以很期待每次錄音。」

撰文 : TOPick柴犬出動

曾樂彤 歌手 音樂 歌曲 家庭關係

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