【祛濕豆】祛濕必備食材　中醫推介7種健脾祛濕豆：黑豆適合任何體質

▲ 中醫推介7種健脾祛濕豆

想為身體祛濕？註冊中醫師梁尹倩在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，除了薏米外，還有其他健脾祛濕的豆類，各有不同屬性，大家可配合體質，挑選最適合自己的豆類食用。她介紹煲祛濕湯水時常用的7種豆類，並列出其性質、功效及食用忌宜。

梁醫師表示，煲湯時多加一些豆類代替肉類，素食人士亦適合食用，但進食過多易致脹氣不適，要適可宜止。春天煲祛濕湯水除了加薏米，還可考慮以下7種豆類：

花豆

又名「荷包豆」

性質：性平

功效：祛濕、去水腫、除腳氣。富含膳食纖維，有助調理腸胃消化改善便秘。

赤小豆

功效：利水消腫，清熱解毒。紓緩水腫、下肢浮腫、皮膚痕癢等症狀。

適合對象：濕熱體質、痛風人士

注意：陰虛、血虛體質人士不宜食用

白扁豆

功效：健脾化濕

適合對象：氣虛、痰濕體質，痛風人士。因脾虛有濕經常食少而腹瀉人士尤其適合。

注意：容易便秘人士不宜多食。

黃豆

功效：健脾利濕。紓緩脾虛水腫、無胃口等症狀。

適合對象：各類體質人士。

注意：過量服用容易引致胃脹。痛風患者忌食。

黑豆

功效：補腎利濕。紓緩因腎虛而引起的腰痛、水腫、容易抽筋等症狀。

適合對象：各類體質人士。

注意：脾胃虛弱者不宜多食。

綠豆

功效：清熱解毒、消暑祛濕。紓緩中暑症狀、水腫、皮膚痕癢等症狀。

適合對象：濕熱體質人士。

注意：胃寒人士不宜食用。

眉豆

功效：健脾和胃。紓緩脾胃虛弱引起的消化不良、腹脹等症狀。

適合對象：痛風人士、各類體質人士。

注意：容易便秘人士不宜多食。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣