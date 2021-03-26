【出軌人夫】夫隱瞞約女同事行山傾心事　港妻質疑精神上出軌：唔想頭家散

▲ 夫隱瞞約女同事行山傾心事，港妻質疑精神上出軌：「我唔想頭家散！」

幸福美滿的家庭需要二人共同維繫！日前有港媽在討論區「親子王國」上發帖，指其丈夫與公司女同事每日WhatsApp聯絡，二人更相約行山，港妻懷疑丈夫精神上出軌，崩潰表示：「我真心不想離開，也不想這個家散……」

港妻在在討論區「親子王國」上以「精神上出軌」為題發帖，指其丈夫與女同事聯絡甚密，對方經常分享其生活點滴，將其家事、寵物的瑣碎事告訴其丈夫，甚至她與男朋友分手均會致電其丈夫哭訴。港妻感覺女同事開始對其丈夫產生好感，

就連我哋嘅仔女，佢都直稱呼為阿仔、阿女。救命啊！將我嘅仔女當係佢嘅。

後來，港妻向丈夫表明對女同事有不好的預感，惟丈夫仍與對方聊天，她更發現二人相約行山，「前幾天佢哋原來仲相約一起去行山，老公仲隱瞞我不給我知道，偏偏又被我發現了。」

隱瞞妻子約女同事行山

港妻指丈夫作賊心虛，當他問及行蹤時丈夫表現震驚，「佢話放工同人去咗行山（星期六返半日）我第一個反應就頂過去，我知啦……我一早預感到啦，仲係同個女人去嘛！佢當下應該都好驚，口答同一個男仔去。」不過，在她逼供下，丈夫間接承認與女同事一同行山，她憤怒表示向丈夫表示，

你哋就係約會，唔好用行山咁健康嘅詞彙嚟為自己做藉口。

妻子崩潰不想離開，但她對於丈夫的行為感到心淡，

我真心唔想離開，都唔想呢個家散，我相信佢哋真係只係去行山，應該仲未開始。但宜家我已經知道咗，我怕佢會繼續呃我行蹤不再坦白，把關係收得更加埋。

港妻決定目前先看清情況，未來女同事即將生日，如果丈夫打算與對方慶祝，屆時港妻會退出，並祝福他們。

網民：咁都未出軌？

不少網民留言建議港妻與丈夫溝通，「我諗你哋嘅婚姻亮起咗黃燈或紅燈，所以我覺得你要平心靜氣同你老公表白，講清楚你的底線及感覺。」另有網民直接丈夫已經出軌，建議她早日離婚，「正常點會有人會同有婦之夫單獨去街，仲傾心事，根本就已經出咗軌。」

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責任編輯︰王明芳