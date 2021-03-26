【育兒心得】客廳貼滿學習poster變補習中心 父母的思考影響子腦袋空間發展

▲ 因為父母怎樣思考，孩子的空間便會怎樣了。

最近，舉行了「GoKids媽媽空間」這個新節目，希望可以給媽媽們一個放鬆的空間做些自己喜歡的事情。前幾天便在節目中和母親們一起學習藍染，同時分享「空間」這個問題。

其實每個人都有的不同空間，無論是實際或者是心靈的空間，在這空間內，我們都會擺放所相信及喜歡的東西。

例如：未生孩子前，丈夫喜愛的結他和我喜歡的玻璃裝飾都會放置在大家的共同空間內。不過，當孩子出現後，這些東西通通要收起，我們的空間立即變了充滿地墊的兒童樂園。

曾經聽過這樣的投訴，睡房的空間被太太的雜物佔據，沒有足夠空間擺放丈夫的物品，丈夫覺得婚後沒有了自己的空間。也有些家庭，四處都會貼滿孩子學習的phonics 圖片、中文認字poster等、客廳亦會充滿書簿作業，原本令家人放鬆的客廳空間，變成了補習中心。

空間充滿了什麼，甚麼便最重要了。心靈也可以是一個空間的，承載着你的思想和情感。心靈空間大小，視乎你有多少承載量。你怎樣思考，便有怎樣的空間。最近陪仔上zoom課，學會了這個道理。

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兒子老師在健教課給孩子看這些如米高佐敦、愛因斯坦、華特迪士尼等名人不怕失敗的成功故事短片，他們的成就和他們不被困在主流思維有莫大關係，課堂以科學證明「成長思維」（growth mindset)和「固定思維」（Fixed mindset)如何影響成長發展。

簡單來說，「固定思維」是一些既定的思想，當你相信自己是失敗，盲目接受別人的批評，或認定冇可能、冇用、冇得救，環境無法改變，思維因此也不會擴濶，腦袋的潛能得不到發展，因為已經判了自己死刑。

相反，「成長思維」是不以失敗及別人的批評來認定自己，並視這些挑戰為進入成熟的跳板，以及伸展和鍛煉能力的機會，這樣的思想能夠給予腦袋空間發展，更會持續地成長。

過往接觸很多家庭，都會和我們分享很多生活及教育上的難處，總覺得被困、冇辦法、冇出路。就好像把思考的空間落了閘，認為沒有第二個辦法，只能活最安全保險的方式，於是把自己和孩子放在看似很安全卻很狹隘的空間，然而卻唞不過氣來。當遇上挫折，心靈更沒有位置可以承載，很多痛苦的狀況便會出現。

家長們都認識這位經典童書《Green egg and ham》的作者Dr. Seuss ，原來他的第一本著作被27間出版社拒絕，如果他因此放棄，覺得自己沒有空間在童書界發展，讓環境定義他為失敗者，我們便不能欣賞今天仍然非常暢銷的精彩繪本了。

我從來都認為，最大的敵人並不是環境，而是我們的信念，父母的思想成就孩子的空間，你怎樣看家庭的生活？教育的可能？孩子的將來？有些事情是否真的無法改變？我們給孩子的空間是狹窄？還是廣闊？真的冇辦法突破嗎？一定要如此行嗎？爸媽們要好好思量！

因為父母怎樣思考，孩子的空間便會怎樣了。

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。