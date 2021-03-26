【開心大綜藝】曾志偉推出新版《歡樂今宵》　傳譚詠麟拉攏歌神陳奕迅打頭陣

▲ 曾志偉回巢主力發展綜藝。

曾志偉以擔任副總經理身份回巢TVB，主理綜藝和音樂製作。上任後曾志偉即成功令TVB與三大唱片破冰，環球等唱片公司近日己紛紛派出多位歌手在TVB綜藝節目亮相。

此外在前日（3月24日），曾志偉與首席創意官王祖藍率汪明荃、森美、阮兆祥、賴慰玲等多位藝人開《超級綜藝隆重登場》記者會，公布推出的連串綜藝節目，實行大曬冷。

當中被視為新版《歡樂今宵》的《開心大綜藝》，為重點綜藝節目。有傳該節目是志偉好友譚詠麟有份提出建議，譚校長更出馬拉攏所屬的環球唱片歌手演出《開心大綜藝》。

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▲ 陣容鼎盛。（東星圖片）

復辦《歡樂今宵》

《開心大綜藝》由森美、農夫、方力申等主持，如以前的《歡樂今宵》般，當中節目內容包括趣劇、訪問、遊戲、唱歌及競技等環節。

不過《開心大綜藝》每周只播一晚，逢星期日播出，至於原本一周播七晚的《愛‧回家之開心速遞》讓路，下月開始改為每星期的周一至周六播出。

譚詠麟亦表現積極，助曾志偉拉線籌劃重量級人馬登場《開心大綜藝》。有指校長已向環球「攞人」，當中有傳首選是歌神陳奕迅為節目打頭陣，其次是久未在香港公開演出的陳慧琳。

▲ 曾志偉及王祖藍。（東星圖片）

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ViuTV音樂節目發展強

事實之前TVB與唱片決裂，已令對家ViuTV有機可乘，結果捧出人氣組合MIRROR，又辦音樂節目《Chill Club》兼音樂頒獎禮。在此消彼長下，TVB音樂節目發展有如江河日下。

現在曾志偉回巢領軍，勢要為TVB亡羊補牢。志偉亦明顯有心振興TVB音樂節目，與唱片公司破冰後，把《勁歌金曲》排回黃金檔的周日晚上9時半播出，並改全新陣容由郭偉亮、糖妹及徐毓麟任主持。

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《勁歌金曲》外，又另將製作《演鬥廳》，節目由多位音樂人即興唱作發揮才華，將於6月播出。同時把《聲夢傳奇》重新包裝為真人騷，邀李克勤加盟任導師。

同場加映：麥美恩訪問

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