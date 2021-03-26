【賞你住】旅發局推消費滿800元換500元酒店住宿優惠　約140酒店參與【內附詳情】

▲ 有約140 間不同星級的酒店參與旅發局「賞你住」計劃。

旅發局今日公布，為繼續鼓勵消費，帶動本地氣氛，推出「賞你住」計劃，市民即日（26日）起消費滿800元，可於4月9日起憑最多2張收據正本換領500元酒店住宿折扣優惠，名額2萬個，約140酒店參與，包括多間五星級酒店，如：海洋公園萬豪酒店﹑四季酒店﹑港島香格里拉大酒店﹑香港文華東方酒店等。

旅發局指，由4月9日上午10時起，市民可憑消費收據直接向參與酒店預訂所有500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃。

「賞你住」詳情

住宿折扣 500港元（憑最多兩張共800 港元或以上的機印收據可享用一次住宿折扣優惠，而同一酒店訂單只可使用一次折扣優惠） 名額 20,000個（數量有限，先到先得） 參與酒店類型 本地持牌酒店（檢疫酒店除外） 參與酒店數目 約140間 每間參與酒店可獲名額 以參與酒店的房間數目按比例分配 活動網站 www.HolidayHK.com/zh-hk/staycationdelights

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旅發局總幹事程鼎一表示，受第四波疫情影響，本港去年12 月及今年1月零售銷貨值均下跌逾13%，而去年第四季餐飲收益更大跌25%。隨着本港疫情近日轉趨穩定，旅發局希望能透過推出「旅遊．就在香港」新一輪活動，刺激本地零售及餐飲消費。

他說，旅發局十分感謝參與活動的酒店，希望共同帶動本地氣氛，鼓勵市民在港旅遊，體驗本地酒店服務及設施。

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記者：陳曉瑩