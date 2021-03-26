  • 25°C
香港時間 : 2021326日 (五) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校長專欄】「HEART」5字真言裝備孩子心靈　英華小學校長陳美娟︰成為有心有品的人

中小學 15:32 2021/03/26

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

英華小學校長陳美娟，以「HEART」為孩子裝備心靈。

「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」（箴言4:23）

今天的學校教育，除了引導孩子建構知識和能力，亦需要為他們裝備合適的心靈軟件，讓他們成為一個「有心人」——

有一顆謙卑的心 - Humble – 
看見自己還有許多進步的空間，懂得容納別人，積累智慧；

有一顆熱誠的心 - Enthusiastic – 
充滿動力地踏進學習之門，尋找學習樂趣，勤奮上進，終身受用；

有一顆感恩的心 - Appreciative – 
不論在任何境況都能發掘可欣賞的點子，內心湧溢喜悅，經常保持一份幸福感；

有一顆抗逆的心 - Resilient – 
敢於面對大小挑戰，帶着堅壯的意志跨越難關，即或跌倒也會爬起繼續前行；

有一顆溫柔的心 - Tender – 
懂得控制情緒，理解別人的需要，兼容並蓄，和睦共處。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

「有心」的孩子，是最快樂的孩子。所以，學校會適時適地設計不同的場景，讓同學們操練心靈軟件，並協助他們定時「更新」，成為一個真真正正「篤信善行、有心有品」的人。

原文刊於英華小學「校長的話」

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 陳美娟校長 英華小學

相關文章

【復課安排】英華小學取消小一至小四考試　校長︰不計分網上評估減學生壓力
19:32 2021/02/26
【復課安排】英華小學取消小一至小四考試　校長︰不計分網上評估減學生壓力
【校長專欄】孩子成長不可缺的IQ、EQ與AQ 鄭家明校長：AQ疫境商數愈高愈能樂觀積極
19:24 2021/03/18
【校長專欄】孩子成長不可缺的IQ、EQ與AQ 鄭家明校長：AQ疫境商數愈高愈能樂觀積極
【校長專欄】童年抄功課獲老師原諒畢生受用　校長：要以父母心腸接納學生犯錯
11:04 2021/03/24
【校長專欄】童年抄功課獲老師原諒畢生受用　校長：要以父母心腸接納學生犯錯
中小學教育 小學 英華小學 育兒心得 家庭教育

最高瀏覽

【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
16:57 2021/03/25
【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
15:35 2021/03/25
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
【半山命案】列堤頓道嘉和苑22歲青年寓所亡　救護員穿保護衣接報到場
12:53 2021/03/25
【半山命案】列堤頓道嘉和苑22歲青年寓所亡　救護員穿保護衣接報到場