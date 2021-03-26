【校長專欄】「HEART」5字真言裝備孩子心靈　英華小學校長陳美娟︰成為有心有品的人

▲ 英華小學校長陳美娟，以「HEART」為孩子裝備心靈。

「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」（箴言4:23）

今天的學校教育，除了引導孩子建構知識和能力，亦需要為他們裝備合適的心靈軟件，讓他們成為一個「有心人」——

有一顆謙卑的心 - Humble –

看見自己還有許多進步的空間，懂得容納別人，積累智慧；

有一顆熱誠的心 - Enthusiastic –

充滿動力地踏進學習之門，尋找學習樂趣，勤奮上進，終身受用；

有一顆感恩的心 - Appreciative –

不論在任何境況都能發掘可欣賞的點子，內心湧溢喜悅，經常保持一份幸福感；

有一顆抗逆的心 - Resilient –

敢於面對大小挑戰，帶着堅壯的意志跨越難關，即或跌倒也會爬起繼續前行；

有一顆溫柔的心 - Tender –

懂得控制情緒，理解別人的需要，兼容並蓄，和睦共處。

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「有心」的孩子，是最快樂的孩子。所以，學校會適時適地設計不同的場景，讓同學們操練心靈軟件，並協助他們定時「更新」，成為一個真真正正「篤信善行、有心有品」的人。

原文刊於英華小學「校長的話」

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