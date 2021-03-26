【新冠肺炎】本港新增11宗確診　包括3宗本地感染1宗不明源頭個案

▲ 本港今日新增11宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）新增11宗確診個案，8宗為輸入個案，3宗本地個案，其中1宗感染源頭不明；今日另有少於10宗初步確診個案，暫沒有源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代詳情。

今日新增的11宗新冠肺炎確診個案，涉及8女3男，介乎2歲至48歲，8宗為輸入個案，有7宗個案的患者樣本帶「N501Y」變異病毒株。另有2宗本地個案與確診個案有流行病學關連及1宗感染源頭不明個案，累計確診11,440宗個案。



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今日新增的一宗源頭不明個案，涉及一名日籍空中服務員，他居於銅鑼灣禮頓道62-64號禮賢大廈，近日常到北角和富中心go24健身中心健身。詳情即看：【下一頁】

屯門醫院一名有長期病患的78歲男病人（個案編號：8221）於今日早上9時32分離世。詳情即看：【下一頁】

同場加映，兒科專科醫生拆解小朋友玫瑰疹情況：​​​​​

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記者：郭詩詩