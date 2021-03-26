  • 24°C
香港時間 : 2021326日 (週五) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增11宗確診　包括3宗本地感染1宗不明源頭個案

社會 16:31 2021/03/26

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港今日新增11宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）新增11宗確診個案，8宗為輸入個案，3宗本地個案，其中1宗感染源頭不明；今日另有少於10宗初步確診個案，暫沒有源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代詳情。

今日新增的11宗新冠肺炎確診個案，涉及8女3男，介乎2歲至48歲，8宗為輸入個案，有7宗個案的患者樣本帶「N501Y」變異病毒株。另有2宗本地個案與確診個案有流行病學關連及1宗感染源頭不明個案，累計確診11,440宗個案。


    • 點擊圖片放大

今日新增的一宗源頭不明個案，涉及一名日籍空中服務員，他居於銅鑼灣禮頓道62-64號禮賢大廈，近日常到北角和富中心go24健身中心健身。詳情即看：【下一頁】

屯門醫院一名有長期病患的78歲男病人（個案編號：8221）於今日早上9時32分離世。詳情即看：【下一頁】

同場加映，兒科專科醫生拆解小朋友玫瑰疹情況：​​​​​

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【復課安排】教育局宣布復活節假期後上課安排　可安排三分二學生回校上課維持半日課堂
今日 12:56
【復課安排】教育局宣布復活節假期後上課安排　可安排三分二學生回校上課維持半日課堂
【疫苗接種】市民今日起接種第二劑科興疫苗　疫苗接種中心現人龍市民須等候近一小時
今日 13:10
【疫苗接種】市民今日起接種第二劑科興疫苗　疫苗接種中心現人龍市民須等候近一小時
【強制檢測】政府於中西區2幢大廈進行執法行動　發現共7人違反強制檢測公告
今日 13:12
【強制檢測】政府於中西區2幢大廈進行執法行動　發現共7人違反強制檢測公告
疫情 傳染病 劉家獻 衞生防護中心 衞生署 肺炎 醫生 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
16:57 2021/03/25
【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
15:35 2021/03/25
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學
11:03 2021/03/25
【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學