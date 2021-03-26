【德國升學】德國升學不一定要懂說德文 提供英語授課3大德國大學推介

▲ 德國提供英語授課3大公立大學推介 。

說起德國大學 ，想必你會聯想起德國公立大學是否免學費？ 有沒有提供英語授課的課程？香港有德國升學顧問嗎？作為熟悉德國學制的我，今天跟大家分享三間於德國相當有名，提供英語授課的大學課程及開放申請日期。

1. 歐洲 商學院 ( EBS Business School )

EBS 提供英語授課的管理學碩士課程 (MASTER IN MANAGEMENT) 2015年EBS在德國綜合大學 (Uni) 企業經濟學專業 (BWL) 排名中名列第1 ，被英國《金融時報》設立商科教育綜合實力排名全球第47位，德國五強之一。管理學碩士課程更被納入全球第11位 ，歐洲 商學院 獲得EQUIS、FIBAA及德國政府 ( Wissenschaftsrat )認證，同時亦為 CFA Institute和CMA合作夥伴。

EBS除商學院以外，四所附屬附屬機構提供了四個研究生方向。兩個分別是：EBS房地產學院（EBS Immobilienakademie），EBS金融學院 (EBS Finanzakademie)，EBS衛生學院 (the EBS Health Academy) IELTS 需達到 6.5 分以上 並需通過入學面試。

商學院

– 學制兩年

– 碩士學費 9000 多至13,000 多歐元。(每年)

– 每年開放2段申請時間為1月和8月

2. 多特蒙德國際管理學院 ISM (International School of Management Dortmund)

ISM 提供英語授課的學士課程和碩士課程 ；ISM 是德國規模最大的商學院，擁有7個校區 ( Dortmund , Frankfurt , Munich , Hamburg , Cologne, Stuttgart , Berlin )，在校生超過3500人。多特蒙德國際管理學院以貼近實踐為教學重點，培養適合市場需要的新人才。重點的學習課程和海外學習讓學生收集多國語言技能和國際能力視野的。

成為德國工商管理界公認的明星院校，英語授課的碩士課程包括國際管理，國際物流與區塊鏈管理等；英語授課的學士課程為國際金融管理（International Management ) ，資訊科技等；IELTS 需達到 6 分以上，並需通過入學面試。

德國升學 全英語授課碩士課程 – 學制1.5年

– 碩士學費 6000 至 8000 歐元。(每學期)

– 每年開放申請時間為9月

3. 德國慕尼黑 商學院 MBS (MUNICH BUSINESS SCHOOL)

MBS 成立於1991年，是德國政府認可的私立商學院，提供英語授課的國際商業學士課程、碩士課程。 MBS 的課程受到FIBAA認證，在2018年的U-Multirank大學排名中，MBS 獲得了學士，碩士和MBA 課程國際導向的最高分。目前有600名來自65個國家的學生註冊就讀，其中50%為德國籍學生，讓校園增添不少國際化的氣氛。每一個MBS的學習項目都包括一個海外交換學期，MBS與全球60餘所所大學合作，並提供20多個雙學位合作單位，在2016年的趨勢研究就業能力排名中，MBS的畢業生最受德國雇主歡迎。

慕尼黑商學院 (MBS) 多次被德國商業周刊評選為德國最佳的私立商學院，德國CHE大學排名獲得9-11分高分錶現（得分12分），亦被QS世界大學排行評比為頂尖90大碩士課程; MBS 採用小班制教學( 20人) 我挺喜歡MBS提供創新與企業家碩士課程，內容極為豐富，適合有意未來創業的香港學生；並且全英語授課。IELTS 需達到 6.5 分以上 並需通過入學面試。

德國升學

英語授課碩士課程 – 學制1.5年

– 碩士學費 8000 至 8500 歐元。(每學期)

– 每年開放申請時間為9月

英語授課學士課程 – 學制3.5年

– 學士學費 6000 至 7000 歐元。(每學期)

– 每年開放段申請時間為2月和9月

作者岑俊㯋 (Anson Sham)，今年23歲。曾經創辦香港挺有名的保險科技平台 WingBoo，並於兩年前賣出。現於德國著名商學院攻讀國際商科及法律，同時經營自己的STEM 創科教育機構 APLUZA Academy。

文章獲 WG Education 穎德學府授權轉載。