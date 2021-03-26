【源頭不明】38歲日籍空中服務員確診　曾多次到北角和富中心GO24 Fitness上課

▲ 38歲日籍空中服務員確診，曾多次到北角和富中心GO24 Fitness上課。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（26日）新增11宗確診個案，3男8女，介乎2至48歲，包括8宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘2宗與本地個案有流行病學關連，累計確診11,440宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻將下午出席疫情記者會，交代詳情。

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歐家榮指出，唯一一宗源頭不明個案涉及一名38歲日本籍女士，她是一名空中服務員，惟自上年11月後再沒有上班。她一直居於銅鑼灣禮頓道62至64號禮賢大廈，其住所屬劏房，同一單位有9至10個劏房，目前找到6名住客須檢疫。她在3月18日開始喉嚨痛，2天後失去味覺，由於3月22日要前往機場辦理八達通事宜，順便到機場一間診所求醫，醫生建議她測試，她在3月24日測試的樣本呈陽性。

這名患者沒有到過URSUS Fitness或接觸群組相關人士，在傳染期和潛伏期曾多次到GO24 Fitness 北角和富中心分店上課，包括3月11至13日、17至19日，以及23日，主要屬傍晚和黃昏時間，每次逗留時間不一。她到健身室參加一些拍拉提、瑜珈和器械健身班，期間有戴口罩，經追蹤後發現有20名學員和4名導師曾與她一起上課，有關人士須接受檢疫；亦會建議有關健身中心關閉14天。

歐家榮相信，涉事健身室存在爆疫機會，惟她上課時會與4至5人一組，各自會使用器材，亦有至少1.5米距離，各人亦會戴口罩，由於部分上課時間長達1至2小時，做運動時透氣時換氣量多一些，會有傳播風險，為緊慎起見將與她一起上課的學員和導師列為密切接觸者。他指，仍須觀察多一、兩天時間，若再錄得相關個案，則證明健身室出現爆疫，會實施更嚴格的措施，包括將曾到訪人士送入檢疫中心。

他又指，該名病人曾使用「安心出行」手機應用程式，要求政府資訊科技總監辦公室向在3月11日後曾掃描有關健身室二維碼的人士發放通知，同時亦會向沒有使用「安心出行」的顧客發放短訊，目前累計已向500多人發放短訊，建議他們在未來一兩天進行檢測。

歐家榮透露，患者曾於3月15日曾於社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，起初以為是疫苗不良反應，惟其後因病徵持續決定求醫，但相信患者在接種前已感染，或感染時未產生抗體。

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記者：陳子謙