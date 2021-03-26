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【減價開倉】海港城展銷集名牌家品電器大減價　Dyson風扇及吸塵機陳列品$1980起【附優惠詳情】

休閒消費 16:58 2021/03/26

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海港城展銷集名牌家品電器大減價（海港城展銷集Facebook）

位於尖沙咀的海港城展銷集於3月24日至29日舉行大減價，多款電器、美容儀、家品及廚具等等都有優惠，其中Dyson風扇及吸塵機陳列品低至$1980起，而Yaman RF 射頻再生美顏機升級版由$3880減至$1400，十分超值！

海港城展銷集於3月24日至29日期間舉行名牌家品巡禮，除了Dyson及Yaman產品十分優惠，同場還有B&O音響產品$999起，Recolte氣炸鍋$659。大家還可買到Clair 空氣淨化器、Cleansui淨水器、Stadler Form風扇及Beurer血壓計及電子磅等。

此外，鐘錶受好者亦可選購半價Casio G SHOCK手錶！

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尖沙咀海港城展銷集名牌家品巡禮詳情：

日期：2021年3月24至29日

時間：上午11時至晚上8時

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

同場加映：買了平靚正的家電及廚具，回家可大展身手，為大家推介簡易氣炸食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

尖沙咀 抵買 家品 Casio Dyson 著數優惠

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