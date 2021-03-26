運輸署為的士小巴司機及渡輪僱員提供免費病毒檢測　下周一起開始為期2周

▲ 運輸署為的士小巴司機及渡輪僱員提供免費病毒檢測。（資料圖片）

運輸署今日（26日）公布，將由星期一（29日）起，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪新冠病毒自願檢測服務，為期2星期，至4月11日。有關人士須到5個指定專屬檢測中心才可獲免費檢測，包括林士街停車場、黃大仙公共運輸總站停車場、葵芳停車場、元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處，以及港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處。

的士及公共小巴司機可於明日（27日）起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。完成預約後，系統會顯示確認預約頁面，並會發放手機短訊確認預約日期和時間、檢測中心名稱及預約編號。

已預約之的士及公共小巴司機需帶備用於預約的香港身份證正本、有效之的士司機證或公共小巴司機證及確認預約短訊，於其預約時段前往揀選的檢測中心。檢測承辦商的當值人員會替司機進行登記，並採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機會收到電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會轉交衞生署衞生防護中心跟進。

完成檢測之的士司機會即場獲發「的士司機參與檢測名牌」，的士司機可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。至於本地渡輪營辦商的僱員，渡輪營辦商已通知其員工於3月29至4月1日期間於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

運輸署強烈呼籲的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員積極參加檢測，以達至「早發現、早隔離、早治療」並盡可能及早切斷社區傳播鏈的目標。

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責任編輯：陳子謙