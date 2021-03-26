【備戰DSE】DSE英文科最後階段操卷指南 英文5*尖子分享卷一必做Past Paper

▲ 英文5*尖子分享卷一必做Past Paper。

距離2021年DSE日子不遠，相信考生們都在埋首溫習作最後的衝刺，若只為操卷而操卷，未必能獲得最理想的效果。Spencer Sir將會陸續撰文，結合試卷分析及個人心得，希望可以給予考生們參考，今次將會集中講卷一最後30日操卷指南。

Reading分左Session A以及Session B，考生們可以根據自己的能力去選答B1或B2。Part B1相對Part B2較為簡單，最高分只可達第四級(Level 4)，而最高分可達5**。

假如想操卷鞏固知識，在選擇Past Paper時，建議可以集中做，或者再做多一次 DSE 2018-2020年 及 2013 年，因為出得比較深，比較值得研究。

至於目標level 4 或以上同學仔，可以參考UE Section C。其中Reading MC的2004 , 2010, 2002 都好值得做；Fill in the Blanks填充題建議集中溫習2001, 2003 及 2006。

如果目標level 4或以下，想補底，建議集中做CE past paper。最後講到Reading 卷，建議考生可以集中做 2007-2011 年 ，因為早年試卷屬於舊制，與現在DSE的試卷已經不太相似。

操練重點:

1. 記得要計時做Reading，Part A 完成時間大約35至40分鐘 (但因人而異)，因為Reading 真的很需要計時操卷，建議可以到文具店買個計時器。

2. 正確做Past Paper 方法: 好多同學仔會問，點樣再做多一次？當你再做一次，重點不是要提升答對率，反而要更準確知道自己邊種題型，溫返筆記，究竟用咩技巧/字眼可以更快找出答案。

- 嘗試分析你現在做的題目，同前1-2年有無相似/不同的地方，不要只為做卷而做卷。這個方法都係當時Spencer Sir做past paper 好幫到手的地方。消化完之後，你到時做卷就更易靈活應用出來。

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