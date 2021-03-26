【復課】教協調查：全校復課與檢測掛鉤8成校長感到有壓力　教聯會冀安排跨境生回港

▲ 教協調查指，逾8成中小幼校長對於當局將全校復課與檢測掛鉤的做法感到有壓力。（資料圖片）

教育局今日（26日）宣布，全港中小學、幼稚園及補習學校在復活節假期後的半日面授課堂人數上限，由目前三分一，放寬至三分二，並繼續讓能夠安排教職員定期檢測的學校全校恢復半日面授。教協調查顯示逾9成校長支持放寬面授人數，但逾8成校長對於當局將全校復課與檢測掛鉤的做法感到有壓力；教聯會則歡迎放寬面授安排，並期望當局盡快安排跨境生回港上課。

昨日傳出教育局擬在復活節假期後放寬面授安排的消息，教協即日向中小學、幼稚園及特殊學校的校長發出問卷，獲124名校長回覆，96.8%受訪校長支持於復活節假期後安排更多學生恢復半天面授課堂，而復課與全體教師進行檢測毋須掛鉤；在支持讓更多學生復課的校長中，68.3%支持全體復課，15.8%支持三分二學生復課。

教協認為教育局將學生面授人數上限上調，符合教育界期望，惟調查亦反映，教育局現時要求全體教師參與檢測方可全面復課的做法，令多達82.3%受訪校長感到有壓力，教協要求教育局立即取消有關做法，不應將復課與教師檢測或接種疫苗掛鉤。

教聯會促當局增加支援教職員定期檢測 冀安排醫護到校接種疫苗

教聯會對於當局放寬面授人數上限表示歡迎，指出過去一年學校暫停面授課堂多時，學生在學習及社交方面受到不少影響，學校及家長都迫切期望能夠盡快恢復面授課堂，讓學生重投校園生活。

教聯會亦促請當局推出更多支援措施，包括在區域教育服務處增設樣本包數量，以及增加樣本收發地點，方便教職員定期接受檢測，並期望當局安排醫護人員到校為教職員進行疫苗接種，又或在每區增設更多接種點，鼓勵更多教育界同工自願接種。

教聯會亦呼籲教育局在疫情進一步穩定時，考慮全港學校恢復面授課堂，並盡快與內地當局商討，協助安排跨境生分階段回港接受教育。

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責任編輯：馮琪雅