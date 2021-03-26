【選舉制度】曾國衞稱資格審查委員會按宣誓標準審視　受防止賄賂條例規管

▲ 曾國衞（左）表示，資格審查委員會會按宣誓要求，評定參選人資格。（梁偉榮攝）

有關人大就完善香港選舉制度決定的立法會小組委員會，今日召開首次會議。政制及內地事務局局長曾國衞表示，資格審查委員會以效忠特區、擁護基本法，去審視參選人資格。

曾國衞稱，港府正修訂公職人員宣誓安排，訂出正負面清單，確立擁《基本法》及效忠特區的要求，資格審查委員會將按法定要求，去審視參選人，而資格審查委員會成員會受《防止賄賂條例》規管，具體安排待人大常委會，修改《基本法》附件後再研究。

此外，曾國衞又提到，隨社會政治形勢變化，現行選舉制度缺陷陸續浮現，反對派在外部勢下支持下，以爭取民主為幌子，蠱惑民意、煽動對抗，直言選舉制度是不得不改、非改不可。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光則預料，修例涉及《行政長官選舉條例》、《立法會條例》、《選舉管理委員會條例》或《選舉（舞弊及非法行為）條例》4條主體法例，附屬法例則涉28條，政府會在下周展開法律工作和向各界解說法律條文。

委員會主席廖長江表示，人大決定有法定效力，立法會無權修改，只能討論，強調工作量大、時間緊湊，開會次數及時數將非常緊湊。小組在未來兩周將召開4次會議，討論《基本法》附件一、二等問題。

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記者：陳宛彤