  • 24°C
香港時間 : 2021326日 (週五) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【唐奕聰安息禮】太極成員扶靈送別亡友　隊員心情激動：好掛住佢

娛樂 16:30 2021/03/26

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

唐奕聰安息禮於今日舉行。

太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）在本月2日在家中猝逝，終年57歲。Gary的太太今日（3月26日）於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂，為亡夫舉行安息禮拜。太極成員如Joey tang 丶雷有輝，以及歌手張敬軒、鄭中基、黃貫中、蔡一傑、麥家瑜、盧巧音夫婦等等到場各好友送別。

Gary Tong禮堂佈置簡潔,中央放着穿黑色西裝的Gary遺照，兩旁是Gary遺孀謝玉霞的花圈親友致送的白色花牌。安息禮拜儀式於下午2時半開始，儀式先由牧師致詞，太極樂隊成員在台上獻唱《Amazing Grace》。

台上屏幕播出Gary生前片段及歌曲，短片中的Gary說：「我自己忠心感謝天父、主同好感謝各位。」

Gary表弟李忠希在外接待親友，太極成員包括劉賢德（HiFi德）、盛旦華、鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、朱翰博（Ricky），以及姐夫兼前太極經理人（Gary姐夫）鄧祖德負責扶靈儀式。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

眼紅紅的Joey Tang向傳媒表示，今日見Gary最後一面︰「心情都有動盪。」HiFi德則激動說︰「只係想佢醒番，好掛住佢！」

Patrick表示大家要收拾心情，相信Gary都想他們積極面對人生，享受每一日，珍惜身邊人，相信Gary沿途會守護我們。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【紅館開騷】RubberBand做自己拒跟人比較　成軍14年歷兩次重大抉擇
14:20 2021/03/19
【紅館開騷】RubberBand做自己拒跟人比較　成軍14年歷兩次重大抉擇
【紅館個唱】入行廿年奪獎兌現承諾開紅館騷　林二汶坦言追夢並不浪漫【有片】
17:59 2021/02/24
【紅館個唱】入行廿年奪獎兌現承諾開紅館騷　林二汶坦言追夢並不浪漫【有片】
【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
19:00 2021/03/10
【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
娛樂人物職業 歌手 歌曲 音樂 組合

最高瀏覽

【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
16:57 2021/03/25
【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
15:35 2021/03/25
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學
11:03 2021/03/25
【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學