【唐奕聰安息禮】太極成員扶靈送別亡友　隊員心情激動：好掛住佢

▲ 唐奕聰安息禮於今日舉行。

太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）在本月2日在家中猝逝，終年57歲。Gary的太太今日（3月26日）於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂，為亡夫舉行安息禮拜。太極成員如Joey tang 丶雷有輝，以及歌手張敬軒、鄭中基、黃貫中、蔡一傑、麥家瑜、盧巧音夫婦等等到場各好友送別。

Gary Tong禮堂佈置簡潔,中央放着穿黑色西裝的Gary遺照，兩旁是Gary遺孀謝玉霞的花圈親友致送的白色花牌。安息禮拜儀式於下午2時半開始，儀式先由牧師致詞，太極樂隊成員在台上獻唱《Amazing Grace》。

台上屏幕播出Gary生前片段及歌曲，短片中的Gary說：「我自己忠心感謝天父、主同好感謝各位。」

Gary表弟李忠希在外接待親友，太極成員包括劉賢德（HiFi德）、盛旦華、鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、朱翰博（Ricky），以及姐夫兼前太極經理人（Gary姐夫）鄧祖德負責扶靈儀式。

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眼紅紅的Joey Tang向傳媒表示，今日見Gary最後一面︰「心情都有動盪。」HiFi德則激動說︰「只係想佢醒番，好掛住佢！」

Patrick表示大家要收拾心情，相信Gary都想他們積極面對人生，享受每一日，珍惜身邊人，相信Gary沿途會守護我們。

