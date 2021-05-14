餐前餐後血糖指數如過山車　二合一針劑藥可助穩餐後血糖

▲ 內分泌及糖尿科專科曹慧崐醫生

每10位港人便有1人患糖尿病，¹當中二型糖尿病患者因胰島素敏感度變差和胰臟功能退化，血糖較易升高。除年紀漸長外，少做運動及肥胖症均為此病的元兇。²內分泌及糖尿科專科曹慧崐醫生指出：「當患者從食物吸收糖份後，如未能及時分泌足夠胰島素，便會導致血糖飆升。但當終於分泌到足夠胰島素時，血糖便有機會即時大幅度回落，使餐後血糖指數大上大落，對病情有嚴重影響。」現時常用控糖方案為口服及注射類藥物，當中混合胰島素及腸泌素的二合一針劑藥是其中一種能有效穩定餐前餐後血糖的藥物。

餐前餐後血糖難控 宜制訂個人化治療方案

若無法控制餐前餐後血糖指數，患者會感到不適及疲倦，且能影響免疫力及增加感染的風險。曹醫生表示：「長此下去亦會影響血壓，或致心臟病及中風，亦有機會出現糖尿上眼及腎衰竭等併發症。」

除須戒掉不良生活習慣和避免進食較高升糖指數的食物外，藥物治療亦是重要一環。醫生會因應患者的病況及生活習慣，制訂個人化治療方案。

二合一針劑藥助控體重 穩餐後血糖

現時的治療方案一般為口服藥物及注射胰島素，而餐前餐後血糖大上大落的患者可考慮注射胰島素控糖。胰島素分為長效及速效，分别幫助控制餐前和餐後血糖，也有預先混合型胰島素，當中包含了速效及長效胰島素，方便使用，起初可每天注射一至兩針，但患者的飲食包括進餐時間及份量或需作出調整，否則容易出現血糖低。惟若病情較差，便需因應病況及飲食習慣考慮每餐前注射速效胰島素，並用長效胰島素穩定餐前血糖，惟需一日注射數次。

除胰島素外，腸泌素也能有效降餐後血糖，亦能透過減慢胃部排空的速度控制食慾和幫助降低體重。³不同的腸泌素注射次數亦有分別，為每日一次至一星期一次不等。二合一針劑藥混合了胰島素及腸泌素，每日一次便能有效控制餐前餐後血糖，毋須每餐注射。與預先混合型胰島素相比，使用此類二合一針劑藥的患者血糖低及體重增加的風險較低。

曾有50多歲的糖尿病患者，體重明顯超標，BMI 指數為32。最初使用口服藥物略見成效，但後來藥物種類增至4種仍未能控糖，糖化血紅素(HbA1c)仍為8.2%，於是轉用SGLT-2 抑制劑，雖然餐後血糖指數得以改善，但由於平日大多進食升糖指數高的食物，故效果仍未理想。及後再轉用胰島素混合腸泌素的二合一針劑藥，加上恆常運動，半年內減了5%的體重，血壓得以改善，HbA1c亦降至6.8%。他用藥後回復精神狀態，亦使他的工作效率及生活質素得以改善。

以上資訊由曹慧崐醫生提供

文章由賽諾菲支持撰寫

[MAT-HK-2100408-1.0-04/2021]

參考資料

1. Diabetes Hongkong. Prevalence in Hong Kong. Available at: http://www.diabetes-hk.org/ch/page/%E8%AA%8D%E8%AD%98%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%20-%20%E6%B5%81%E8%A1%8C%E6%83%85%E6%B3%81. Accessed: 2 Oct 2021

2. Elderly Health Service, Department of Health. Diabetes Mellitus. Available at: https://www.elderly.gov.hk/english/common_health_problems/diabetes/diabetes.html. Accessed: 2 Oct 2021

3. Nauck MA, Meier JJ. Diabetes ObesnMetab. 2018;20 Suppl 1:5‐21.



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