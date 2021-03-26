【新冠肺炎】再多29名病人康復出院　17名留醫病人情況危殆及嚴重

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）新增11宗確診個案，涉及8女3男，介乎2歲至48歲，包括8宗為輸入個案，3宗本地個案，包括一宗感染源頭不明個案，累計確診11,440宗個案。8宗輸入個案中，有7宗個案的患者樣本帶「N501Y」變異病毒株。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代詳情。

劉家獻指出，今日再多一名病人離世，涉及屯門醫院一名有長期病患的78歲男病人（個案編號：8221），他於今日早上9時32分離世。詳情即看：【下一頁】

截至今日早上9時，過去24小時再多29名病人出院，至今共有11,023名確診或疑似病人康復出院；現時共有170名確診病人分別於22間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有10人情況危殆， 7人情況嚴重，其餘153人情況穩定。目前公立醫院已啟用668間負壓病房，合共1,226張負壓病床，使用分別率為63%及52%。

個人防護裝備庫存方面，劉家獻表示，醫管局現時備有1億個外科口罩、850萬個N95呼吸器、910萬個面罩、2070萬件保護衣，足夠使用6個月。

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記者：郭詩詩