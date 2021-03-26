【暖男爸爸】新手爸湊愛女160天學懂10件事　手機滿是BB便便相必備兒歌清單

▲ 南非一位新手爸爸分享了「湊愛女160天學懂的10件事」。

現今一代仍有不少人認為照顧孩子是媽媽的重任，其實兩夫婦要分擔育兒工作。南非有一位年輕新手爸爸幫手湊女，被大讚是好爸爸，他在網絡分享了，照顧前世情人160天後學懂的10件事，當中有貼士及感受，不少爸媽有共鳴。

照顧B女5個多月

綜合外媒報道，在南非23歲的Bonisile Mgid去年8月榮成為爸爸，他跟太太育有女兒Mihla，女兒現時約7個月大。新手爸爸Bonisile決定用有趣方式展示育兒真相，早前在Twitter分享照顧女兒160天學到的10件事，部分事項附有相應的配圖，令爸媽會心微笑。

▲ Bonisile跟太太育有女兒Mihla，在去年8月成為新手爸媽。（IG圖片）

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1. 手機滿是BB相及便便相

BB有「靚便」真的很重要，手機內除了變成滿是BB相外，就是BB的大便相。爸媽很關心BB的大便，它是甚麼顏色？BB對上一次大便是甚麼時候？大便時有否很辛苦？大便的狀況反應BB的健康，父母都會拍下BB的大便，以便給醫生看照片。

2. 不要買貴價嬰兒衫

孩子大得很快，很多衣服根本只穿了幾次，有些甚至是沒有穿過。

3. BB控制爸媽的情緒

湊仔難免有辛苦之時，但不管多沮喪，最後BB都會用微笑去安撫你。父母的心情都會跟隨BB，他笑你笑，他哭你更想哭。

4. 外出要準備自己的替換衣物

外出時，爸媽都會為BB準備後備衣服，其實大人自己也要有備用衣服。BB在你身上嘔奶或大小二便時，就大派用場。

5. 準備24小時醫院診所資料

萬一BB出現突然不適，家長要盡快帶孩子到附近醫院或診所，父母必須擁有24小時醫院診所的數據庫，以防萬一。

想知道第6至11項育兒事，可點擊圖片︰

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爸媽湊仔辛苦但幸福

除了10項貼士之外，Bonisile最後更附有一項額外經驗之談，就是手機經常沒有足夠的空間容納拍攝的BB相及影片。如用Android手機，記得加裝儲存卡；如用iPhone，就買多部iPhone專影嬰兒相。

不少網民大讚Bonisile是好爸爸，歡迎他加入育兒行列，並笑說他將迎接每5分鐘就要去查看BB的尿片，以及每段睡眠不超過2個小時等的痛苦經歷。爸媽湊仔雖然辛酸，但看著孩子成長快樂已勝過一切。

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責任編輯︰王明芳