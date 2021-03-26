美初創實行每逢周一放假制　員工士氣大增公司業績升121%

▲ 有美國初創企業推行每逢周一放假制度，令旗下員工不但士氣大增，更提升生產力及公司業績。

新冠肺炎疫情下，不少企業為員工提供在家工作（WFH）、混合式工作等措施，讓員工上班時間更具彈性。最近，有美國初創企業推行每逢周一放假制度，比起彈性工作安排更有吸引力，不但員工士氣大增，更能提升生產力及公司業績。

據外國媒體報道指，美國有初創公司Wanderlust Group試行周一放假制度。該公司創辦人Mike Melillo表示，以往自己需要利用周末放假時間，來安排未來一周的工作內容，令周末的休息時間減少。他表示因此感到痛苦及疲倦，相信公司旗下的員工也會有同樣感覺，於是決定將星期一設為公司固定休息日。

Mike Melillo指出，公司有不少員工住在沿海城鎮，而星期一是最適合休假的日子，通常當日的遊客人數較少，員工可乘機到處遊玩享受。報道指，該公司實施工作4天政策後，更宣布減少舉辦非必要的工作會議。Mike Melillo表示，在實施新制度後，員工工作時間減少，因此需要重新考慮會議的必要性，讓一些若非必要參與會議的員工，可更加專心工作。

新工作制度實施後，並沒有對員工的工作進度及表現造成影響。近6個月以來，Wanderlust Group的業務表現強勁，公司利潤較去年增長121%。 另外該公司更得到投資者青睞，最近完成B輪融資，並計劃進軍澳洲、紐西蘭等海外市場。

責任編輯：李寶如