葉劉挺新疆棉　曬多條Burberry頸巾稱會即時停用該品牌

▲ 葉劉發聲挺新疆棉。（葉劉淑儀facebook圖片）

服裝品牌H&M去年發聲明，指跟據全球最大的棉花生產認證組織BCI的政策，宣告不再採用可能有疑慮的「新疆棉花」。近日被內地網民翻舊賬，而內地官媒亦批評多個國際品牌與新疆棉「切割」，包括Burberry、Adidas、Nike等。多個演藝界明星先後發聲明抵制不願使用新疆棉的品牌外，一向被稱讚甚具衣着品味的新民黨主席葉劉淑儀亦曬出照片，表明將停用所有Burberry的產品。

葉劉在Facebook展示３條Burberry的頸巾，並自言這是自己十分喜歡的品牌之一，特別是其經典款羊毛頸巾，既美觀又保暖，但基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，因此決定即時停買及停用其產品，直至他們道歉或撒回指控為止。

據了解，Burberry其實並未就「新疆棉」表態，只屬BCI成員之一，但也受到牽連，多位內地明星及品牌亦因此宣佈終止與其合作。

事實上，葉太過去亦多次就新疆問題發聲，早前在twitter上載內地女星迪麗熱巴圖片，指對方於新疆出生，是內地目前最紅明星之一，又稱她並非新疆唯一成功故事，質疑新疆「何來種族滅絕」之說，其言論曾引發外媒記者群起批評。

▲ 葉劉早前在twitter上載內地女星迪麗熱巴圖片。

另外，葉劉淑儀日前在一個全球峰會上，因不滿台灣代表稱呼台灣為國家以及說「武漢肺炎」，並離場抗議，亦引起另一場風波。台灣陸委會今日形容，葉劉打斷他人發言是「不禮貌行為」，反映出她個人不懂傾聽以及沒有民主素養，又稱台灣作為「國家」是不爭的客觀事實。

不過國台辦發言人朱鳳蓮又認為，葉劉的行為是為表達正義之聲。重申台灣是中國領土不可分割的一部分，又稱民進黨當局執迷不悟，罔顧事實，最終只會遭到徹底失敗的下場。

