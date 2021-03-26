【海洋公園】園方料復活節長假入場人次理想　公園辦老爺車展分享「男人的浪漫」【多圖】

▲ 海洋公園夥拍香港老爺車會合作，於園內舉行老爺車車展。（梁偉榮攝）

復活節長假將至，海洋公園預料，節日的入場客量理想，若疫情持續穩定，期望政府可進一步放寬現時主題樂園的可容納量。另公園一連兩日與香港老爺車會合作，辦老爺車展，分享「男人的浪漫」。

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海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，公園自2月中重開至今，入園人次穩定上升，預計復活節長假期遊客量理想，但現時入場人數不可多於容納量上限的一半，有見近日疫情回落，期望有關限制或可放寬。

吳守堅又感謝立法會早前通過對海洋公園涉款近68億元的「重生方案」，園方會持續舉辦更多不同的活動吸引市民入園，讓客人「試新野」，尤其未來會繼續推廣保育教育工作，吸引市民入園。

此外，海洋公園夥拍香港老爺車會合作，於明日及後日（3月27至28日）在園內舉行「CAR年華」車展，訪客入場即可近距離鑒賞20多架古董車，包括1934年出產的勞斯萊斯Phantom ll、及多架特色迷你車、古董跑車及越野車等，分享「男人的浪漫」。

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記者：洪芷晴