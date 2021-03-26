【闖立會暴動】涉7.1闖立法會被控暴動　藝人王宗堯等14人排期2023年5月開審

▲ 藝人王宗堯今到西九龍裁判法院應訊。王仁昌攝

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐及民間集會發言人劉頴匡等共14人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及進入或逗留在會議廳範圍罪。7宗案件轉介區域法院，今（26日）移師於西九龍裁判法院一併提訊，控方申請7宗案件合併處理，並將案件排期至2023年5月29日開審，預留44天審期，並於2023年4月28日預審；惟其中4名被告仍未有答辯意向，將於今年6月24日再訊。

7宗案件共涉14名被告包括黃家豪（20歲；學生）、羅樂生（19歲；廚師）、何俊諺（21歲；運輸工人）、畢慧芬（24歲；無業）、孫曉嵐（23歲；自由工作者）、潘浩超（31歲；無業）、沈鏡樂（23歲；地盤工人）、馬啟聰（30歲；記者）、王宗堯（41歲；藝人）、吳志勇（26歲）、劉頴匡（26歲）、范俊文（28歲）、鄒家成（24歲；學生）及林錦均（25歲；無業）。

控方申請將上述7宗案件合併，獲法官批准。各被告現被控1項暴動罪，除鄒家成及林錦均以外，其餘各人另被控1項進入或逗留在會議廳範圍罪。

控辯雙方今同意將案件排期至2023年5月29日至同年7月28日開審，及於同年4月28日作審前覆核。惟劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均等共4人仍待法援批核及索取法律意見，將於今年6月24日再訊，屆時4人將透露答辯意向。

被告畢慧芬、潘浩超正在服刑當中，今沒有保釋申請；劉頴匡及鄒家成早前因涉民主派初選，違反國安法被控及還押，劉今放棄保釋，而鄒則保留本案保釋；其餘被告續准保釋。

控罪指，各被告於2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動；及未有遵守秩序或遵從立法會人員為維持秩序而發出的指示，而進入立法會會議廳範圍。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌