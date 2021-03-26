【疫下溫暖】長期病患沒法隨意外出　伊院助病人見證女兒出嫁

▲ 伊院助病人見證女兒出嫁。（伊利沙伯醫院提供）

疫情下，往院的長期病患家屬未能親身探病或隨意出院，隨時錯過家庭中的重要時刻。伊利沙伯醫院今（26日）表示，有長期病患透過視像程式見證女兒的結婚儀式，解開患病時的心結。協助該病患的醫護人員稱，希望盡力照顧病患的心靈需要，讓他安心養病，盡快康復。

今年初因急性胃潰瘍入院的陳耀文，獲外科部護士葉德穎照顧個多月，葉憶述陳耀文病情惡化得很快，做了兩次手術，一度需要深切治療。幸好他的意志很堅強，很配合治療，其後逐漸恢復意識及自行呼吸。

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陳耀文脫離危險期後，為了配合疫情下的探病安排，他透過手機以視像方式聯絡家人。葉德穎表示，有次視像通話時，陳的監察儀器響起，血壓升高、心跳加速、呼吸短促，檢查後並無大礙，但原來有個心結。當時他說想出院，鏡頭另一邊是他太太急忙讓他不用擔心，女兒結婚的事家人會處理好，勸他安心養病。葉德穎指出，這啟發自己想到若陳有心願一直牽絆著他，也可能令他更努力康復。

秉持為病人實現心願的信念，葉德穎立即通知病房和家屬，了解其女兒出閣的日子，經過協調後，陳耀文家人送來喜衣紅字，故讓陳耀文在本月21日於醫院內參與一場婚禮，喝喜茶。葉指出，醫護人員的職責是照顧病人的身心社靈，知道他這個心願後，都希望盡力照顧他的心靈需要，讓他安心養病，盡快康復。

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記者：陳麗娜