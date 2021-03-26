【校長訪問】培道幼稚園一條龍直升小學　擴建校舍增音體藝學習助全人發展

▲ 培道幼稚園一條龍直升小學，擴建校舍增音體美學習助全人發展。

位於九龍城區的香港培道小學暨幼稚園（下稱培道）是香港少數幼小一條龍的學校，學生可100%直升小學。培道幼稚園與小學關係緊密，既共用同一校舍，校長亦由一人擔任。培道小學暨幼稚園校長陳敏儀表示，擴建校舍將為學生提供更多學習媒介，幫助學生在音、體、藝方面達到全人發展。

▲ 陳敏儀校長認為孩子應建立多元興趣。（學校提供）

「從做中學」累積經驗

培道引用美國教育家約翰．杜威（John Dewey）建議「從做中學」及「教育即生活」的理念編定課程，讓學生主動參與接觸及體驗。陳校長認為，學生學習不能紙上談兵，「學生落手落腳去體驗、觸碰，才能得到最真實的學習。」陳校長指，學生在體驗中通常有兩個情況出現，正是成功與失敗，她認為學習就是從失敗中累積經驗，這是重要的基礎。

助幼稚園生適應升小

校園內大部分設施幼小共用，幼稚園的活動會邀請小學部學生參與，「小朋友經常看到小學的哥哥姐姐上課，一早就知道小學的上課模式。」陳校長表示，K3學生在學期末有兩個星期體驗小學生活的課堂，他們會與小學部學生一同上課，在哥哥、姐姐的教導下，他們的適應能力相對提高。加上，「大哥哥大姐姐」計劃，小朋友在校園內看見熟悉的臉孔，減少升小學的恐懼。

▲ 小學生在疫情下畢業。（學校提供）

擴建校舍設施多元化



校方於2019年開始擴建校舍，第二期工程預計在2021年啟用，2022年完成所有工程。屆時教育樓設泳池、幼稚園學生可用的嬉水池、室內運動場、宗教館及科研探索室等，大部分設施幼小共用，幫助學生全人發展。

注重學生藝術音樂教育



陳校長表示，來年幼稚園及小學將注重戲劇教育及音樂教育。小學方面，學生將透過音樂創作、電子軟件等以流行曲學習語言，

不再只是老師彈琴，學生唱歌的模式，學生也透過相關電子音樂的程式學習語言。

而幼稚園方面，學生可透過非洲鼓等學習拍子，「先讓他們對音樂拍子有概念，待進入小學後便能結合其他媒介，更多元化學習。」

另外，學校目前積極發展藝術教育，除了加入扎染及書法藝術學習外，學生更可以透過陶瓷創作啟發創意思維，陳校長指，「學校特意購買陶瓷窯，讓孩子透過泥土發揮創意，創作屬於他們的陶瓷，塑造性好高。」

而在體育方面，未來學校將設有室內運動場、游泳池及嬉水池，讓學生在校內做到全人發展，

室內運動場可以讓學生體驗不同的運動，我們希望提供一個完善的環境予學生經歷，從團體運動中學習團隊精神，從比賽中體驗失敗和成功帶來的感受。

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科學實驗體驗STEM教學



學校近年致力發展STEM教學，幼稚園學生可以透過不同的科學實驗先了解及接觸科學的原理，陳校長舉例，學生會觀察水在不同器皿中的改變，留意水的張力或嘗試觸碰水的各種形態，了解其形成的原因等，先為學生建構科學概念，增加他們對STEM的興趣。陳校長認為，

學習源於生活，學生、學習與生活三者不能分裂，孩子應建立多元興趣。

K1至K3回校上課半天



香港培道小學暨幼稚園K1至K3的學生現回校上課半天，全校教職員每隔2個星期均會做新冠肺炎檢測，到場進行工程的相關人員同樣須做檢測。學校在疫情下已增設紅外線體溫檢測系統、消毒噴霧及搓手液等防疫設施。而且，學生的座位之間均設有防疫板，學生在校內不准進食，老師會分批安排學生喝水，嚴謹地預防病菌傳播。

面試著重學生的溝通能力

不少家長為孩子面試作過度準備，除了不斷催谷增加知識，更要學習不同語言，惟陳校長表示，

面試的孩子年僅2歲，面試不是考小朋友的知識點，而是觀察孩子能否安心與老師溝通。

培道K1上下午校各設3班，每班30人，共招收180名學生。該校每年收到約3,500至4,000份入學申請表，平均約20人爭一個學位。學校每年舉辦幼兒班簡介會，並只設網上報名。

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記者︰梁節儀