【明星豪宅】張新悅2000呎豪宅享大露台　靚媽Nicola謙稱屋企未算大

▲ 張新悅家居具氣派。

現年44歲的張新悅（Nicola）在2007年與區議員楊哲安後，夫妻十分恩愛，共生了4個女兒，現時他們的女兒年齡分別為12歲、10歲、6歲、2歲。

張新悅亦為照顧家庭半淡出幕前，同時不斷進修，本身已香港大學法律系畢業的她，在2012年於香港大學修畢環境管理理學碩士課程畢業。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

在家中露台野餐

雖然已是4女之母，張新悅仍保養得非常好，所以雖然不再拍戲唱歌，但仍偶爾出席公開活動，而且活躍於網上社交平台，不時在網上分享生活點滴，也因此就令她位於中西區的2000呎大宅經常曝光。

當中一次的「開心share」，更能夠從照片看到張新悅可以在家中的露台野餐，十分寫意。

張新悅在昨日（3月25日）出席全城有機日記者會，有媒體讚其所住大宅甚具有氣派時，她直言確有用心佈置家居，但指該單位是租住。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

但是她不願透露每月租金金額，亦補充因為一家六口，所以此居住面積不算很大：「6個人在屋企，計埋都不是好多。」

另外，張新悅表示十多年來都是食有機食物，而且每星期做瑜伽、打跆拳道，以及陪小朋友玩耍，所以消耗不少體力，估計因此成功Keep fit。

同場加映：何泳芍訪問