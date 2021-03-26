【追夢尖子】梁彥宗男拔畢業會考8A棄拔尖　轉讀IB升美國名大學打開旅遊達人夢

▲ 參演《大步走》的梁彥宗現實中是一名尖子，會考8A，後來升讀美國名校普林斯頓大學。

TVB劇集《大步走》正在熱播中，飾演歐瑞偉與王綺琴兒子「念孝」的梁彥宗，日前一集講到他從外國讀書回港休假，與父母、舅父陳山聰談及自己就讀「生態與進化生物學」，現實中他真的在美國名校普林斯頓大學修讀這科，由細到大更是一名尖子生，畢業後向旅遊達人之夢進發。

現年30歲的梁彥宗（Chris）一直在J2台主持的《背遊》系列旅遊節目，包括《50日背遊中美》、《背遊中亞》、《背遊摩洛哥》等，其清新風格令節目大受歡迎。《大步走》是他首次參演劇集，自然的演出或許與他的背景相近有關。

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男拔生會考8A轉讀李寶椿IB課程

梁彥宗畢業於名校拔萃男書院，是會考8A狀元，但他放棄「拔尖」直升大學，反而轉讀本港唯一一間只提供國際文憑預科課程（IBDP）的直資寄宿中學「李寶椿聯合世界書院」，修讀2年IB課程，體驗國際化生活。

不少會考及DSE狀元都會選擇拔尖，以節省一年入大學，但梁彥宗認為所謂節省，其實是浪費了吸收知識的時間，不需要快人一步畢業出來工作，學生應享受最自由的學習時光。

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媽媽安排大量興趣班栽培入名校

梁彥宗曾接受TOPick訪問時提及，媽媽是典型望子成龍的母親，在他小時候已安排大量課外活動如小號、鋼琴，希望他能入到名校，在他小六時，已準備了十幾頁紙的「履歷」，期望兒子將來能成為醫生律師。

本來父母也希望他會考後拔尖，而且對他所升讀的李寶椿聯合世界書院不太認識，但仔大仔世界，尊重兒子的選擇。

▲ 梁彥宗未畢業已用獎學金及兼職人工背包遊遍六大洲。（IG圖片）

梁彥宗要適應全新的IB課程，需要寫大量文章，連數理科目也要用文字答題，並再度面對考大學的壓力，但他認為2年的寄宿生活值得，認識了來自世界各地，包括冷門國家如也門、馬其頓的同學，才知道世界這麼大，希望到海外升學及旅遊擴闊眼界。

普林斯頓大學世界排名12

成績出眾的梁彥宗及後到美國升學，入讀現時在QS世界大學排名12的名校普林斯頓大學（Princeton University），主修生態及進化生物學（Ecology and Evolutionary Biology），亦如他在劇中所說，去過非洲肯亞交流。他未畢業已用獎學金及兼職人工背包遊遍六大洲。

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於2013年，梁彥宗更應徵被譽為「絕世筍工」的澳洲昆士蘭國家公園巡護員，打入最後三強而廣為人知。當時澳洲旅遊局要求參加者拍攝宣傳片段，他開設網上平台增取支持，雖然他最終落選，卻開啟做旅遊KOL的契機，輾轉成為全職背包客，並拍攝多輯旅遊節目成為旅遊達人。

媽媽得知兒子是真心喜歡做背包客，在重要關頭決定放手讓他做決定，梁彥宗表示，只要自己能做出成績，有錢給家用，媽媽就會安心。不過，梁彥宗拍完《大步走》後與TVB已約滿離開，現時與另一旅遊達人周奕瑋合力經營《Jar緊宗指》YouTube頻道，陪網友傾生活及旅遊經。

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責任編輯︰林綺玲