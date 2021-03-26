【傑出學生】獲選香港島十大傑出學生　滬江維多利亞學校女生︰IB訓練批判思考能力

▲ 滬江維多利亞學校的兩名學生，獲選為2020年香港島十大傑出學生。（相片由學校提供）

位處香港仔旁深灣的滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，簡稱VSA）是一所國際文憑世界學校（IB World School），該校兩名學生近日獲選為2020年香港島十大傑出學生，得獎女生認為學校的一條龍國際文憑（IB）課程有助她們全人發展，並追求學術及個人卓越。

「香港島傑出學生選舉」由香港島校長聯會主辦，旨在表揚一眾品學兼優的學生。滬江維多利亞學校9年級學生黃心祈（Jessie）及12年級學生黎雪怡（Allis），憑藉其出色的領導才能、優異的學業成績及豐富的課外活動經歷，分別在初中及高中組別獲選為2020年香港島十大傑出學生。

IB訓練批判思考及國際思維

Jessie和Allis從71所中學共140位優秀學生中脫穎而出，成為香港島十大傑出學生，而滬江維多利亞學校亦是唯一兩所同時獲得初中和高中組獎項的學校之一。Jessie分享，這個獎項肯定了全方位學習，她感激學校的栽培，除了學術知識外，老師也培育她發展領導能力、溝通技巧等。她指出︰

小學項目 (PYP）其中一個課題是自主探索，這為我日後的中學項目（MYP）和預科項目（DP）學習奠定基礎，進一步訓練我的批判思考能力及國際思維。

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至於Allis則表示，學校教導她掌握多項重要技能，引領她全面發展，並成功獲得傑出學生的獎項。她稱︰

學校的積極自主教學方式，與以『國際文憑學習者培養目標』的課程相輔相承。

不評分增潤計劃自選題目研究

滬江維多利亞學校中學部校長Christopher Coates指出，學校透過品行及全人教育，培養樂學進取的世界公民。學校在全球逾13個國家招募超過80位中學老師，並希望老師能為學生創造學術知識以外的機會，引導他們發掘自己的才能及強項。

他補充，校方推行名為「SPARC」（Students Preparation Academics Research Character and Mentoring）的增潤計劃，這個項目不作評分，學生可自選喜愛的題目進行研究。以Jessie為例，她在SPARC以文化保育項目「中國人的驕傲」為題，目的是讓年輕人了解並傳承自身的文化。

校外獎學金計劃現正接受申請

該校現在至5月底接受「校外獎學金計劃」申請，校方歡迎認同學校教學理念，以及在不同範疇擁有卓越表現的學生申請，例如卓越學術成績、領導才能、體育、服務、視覺或表演藝術及STEM。獎學金得主將可於2021/22年度，獲得一次性25%至100%的學費豁免。

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責任編輯：王明芳