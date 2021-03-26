【港區國安法】涉煽動他人分裂國家罪　無業男還押至9月底開審

▲ 無業男涉違港區國安法被控，案件今於區域法院提訊。(經濟日報資料圖片)

有「第二代美國隊長」之稱的無業漢馬俊文，早前涉於商場及警署外等19個場合高叫港獨口號，涉觸犯《港區國安法》，被控1項煽動他人分裂國家罪遭還押。案件今（26日）於區域法院再訊，被告擬否認控罪。控方曾一度申請案件以中文審訊，稱若將被告案發時的說話翻譯做英文，會扭曲講話原意，成為辯方策略。法官陳廣池認為辯方有權選擇語言，並將案件排期於9月28日開審，暫定審訊5天，以英語進行，預計將傳召28名警員作供，由法官陳廣池主審，被告還押候訊。

被告馬俊文（30歲）被控1項煽動他人分裂國家罪，控罪指他於2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

案件今以英文聆訊，代表控方的律政司高級檢控官張卓勤指得悉被告擬否認控罪，案件將會進入審訊階段。控方又指，案件有必要以中文審訊，因為被告案發時的說話均為中文，若翻譯成英文，或會失去當中精萃。

法官陳廣池則表示，被告有權選擇語言。代表被告的資深大律師夏博義表示，他的中文有一定水平，但未必足夠應付完全使用中文的審訊。控方重提被告於案件早前提訊時，在犯人欄高呼要求中文審訊，法官認為被告有權改變主意。

控方強調，翻譯做英文後或會扭曲字詞的真正意思，成為辯方抗辯策略。法官認為會否扭曲視乎翻譯員的技巧。控方主動提出解決方案，即將案件排期予懂得「中英雙語」的法官審理。

控方另指，控方證人共有52名，預計會傳召當中的28名警員作供，庭上會播放逾17小時片段，當中被告涉及19個場合。辯方透露將會承認所有控方案情，並會提出有關詮釋國安法及言論自由方面的法律爭議。

法官陳廣池最終決定案件以英語進行，中文供詞及文件則會按辯方特別要求才會翻譯成英文，並應控方要求安排中英雙語法官審理，而在選擇不多情況下，會由陳廣池本人審理。

案件排期於9月28日開審，暫定審訊5天。法官又要求控方考慮不全數播放涉案片段，改以書面形式總括，以及考慮就19個場合中的幾個場合舉證，強調被告僅被控1項控罪。被告沒有保釋申請，還押候訊。

據了解，律政司一方暫時不會申請審訊以閉門形式處理。

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記者：林欣樂