古天樂《真‧三國無双》4月底上映 Netflix破華語片紀錄價購全球版權 娛樂 16:01 2021/03/26 分享： 熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 《真‧三國無双》 由周顯揚執導作品、古天樂主演，改編自同名經典遊戲的電影《真‧三國無双》自於2017年宣布開拍後，由籌備前期至拍攝及後期，全個製作期長達3年。 有關方面並在今日（3月26日）宣布《真‧三國無双》由Netflix購下版權，有關方面聲言是次Netflix今次是以破華語片紀錄的天價購入全球版權。 《真‧三國無双》將於4月29日在香港上畫，4月30日在内地上映。另外還會在日本及韓國上戲院，此外其他國家或地區的觀眾可透過NETFLIX才可收看，暫定在暑假陸續上架。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕 古天樂+林峯凍齡對決【有片】 11:39 2021/03/16 【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕 古天樂+林峯凍齡對決【有片】 【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生 吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】 12:23 2021/03/17 【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生 吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】 【哥斯拉大戰金剛】兩大巨獸反轉香港 維多利亞港大激戰 17:21 2021/03/25 【哥斯拉大戰金剛】兩大巨獸反轉香港 維多利亞港大激戰 周顯揚 電影 動作片 Netflix 古天樂