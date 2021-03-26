  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (週五) 19:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

古天樂《真‧三國無双》4月底上映　Netflix破華語片紀錄價購全球版權

娛樂 16:01 2021/03/26

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《真‧三國無双》

由周顯揚執導作品、古天樂主演，改編自同名經典遊戲的電影《真‧三國無双》自於2017年宣布開拍後，由籌備前期至拍攝及後期，全個製作期長達3年。

有關方面並在今日（3月26日）宣布《真‧三國無双》由Netflix購下版權，有關方面聲言是次Netflix今次是以破華語片紀錄的天價購入全球版權。

《真‧三國無双》將於4月29日在香港上畫，4月30日在内地上映。另外還會在日本及韓國上戲院，此外其他國家或地區的觀眾可透過NETFLIX才可收看，暫定在暑假陸續上架。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決【有片】
11:39 2021/03/16
【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決【有片】
【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生　吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】
12:23 2021/03/17
【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生　吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】
【哥斯拉大戰金剛】兩大巨獸反轉香港　維多利亞港大激戰
17:21 2021/03/25
【哥斯拉大戰金剛】兩大巨獸反轉香港　維多利亞港大激戰
周顯揚 電影 動作片 Netflix 古天樂

最高瀏覽

【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
16:57 2021/03/25
【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
15:35 2021/03/25
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學
11:03 2021/03/25
【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學