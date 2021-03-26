古天樂《真‧三國無双》4月底上映　Netflix破華語片紀錄價購全球版權

▲ 《真‧三國無双》

由周顯揚執導作品、古天樂主演，改編自同名經典遊戲的電影《真‧三國無双》自於2017年宣布開拍後，由籌備前期至拍攝及後期，全個製作期長達3年。

有關方面並在今日（3月26日）宣布《真‧三國無双》由Netflix購下版權，有關方面聲言是次Netflix今次是以破華語片紀錄的天價購入全球版權。

《真‧三國無双》將於4月29日在香港上畫，4月30日在内地上映。另外還會在日本及韓國上戲院，此外其他國家或地區的觀眾可透過NETFLIX才可收看，暫定在暑假陸續上架。

