【追尋夢想】藥劑師轉跑道追夢攻藝術創作　港媽出繪本揭襲港嚴重傳染病真像

▲ 註冊藥劑師麥明心轉跑道追夢攻藝術創作，剛出版了講解香港傳染病的繪本。

世上確有「三歲定八十」的事，註冊藥劑師麥明心孩提開始，最感興趣不是洋娃娃或煮飯仔，竟是五顏六色的小顆粒——藥丸。

雖然她後來轉了人生跑道當上插畫師，但仍與醫學結下不解緣，最近出版新書講述影響香港4大嚴重傳染病，寫、繪集一身，深入淺出揭開細菌病毒真面目。

▲ 突然轉換人生跑道，藥劑師麥明心坦言沒有太大問題，只因背後有家人的支持。（被訪者提供）

註冊藥劑師麥明心由小學開始已對藥物及病菌有興趣，教育電視《病魔的毒計》中的細菌大王，可算是她的啟蒙。「故事講述細菌會開會，如何引致傳染病，把細菌病毒擬人法，十分有趣，不斷重看。」她上中學後，常書不離手，最愛的書種也是藥物相關類別，藥丸的不同顏色、形狀代表不同藥物，甚至是有關抗生素的課題，所寫內容她現在仍記得。

在香港讀至中三後，麥明心到澳洲繼續學業。上高中後，一心朝着藥物研究方向發展，主力研發愛滋病新藥。她大學入讀蒙納殊大學（Monash University）藥劑學系，但現實與她想像有分別：「研究藥物不適合我，因長年在實驗室埋首工作，我性格愛與人接觸；而且過往最想研究的愛滋病藥物，當時已有20多種相關治療藥物，不是我小時候所想，無藥可醫病人只有可憐等死。」

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愛到社區藥房實習

她說讀藥劑學系4年，現在回想也是艱辛的，課程極之嚴格，曾有一年有50位同學需留級。盡管她不愛在實驗室工作，但每年也順利升班，藥劑學系有到醫院的實習環節，社區實習是她最感興趣的部分，與香港不同，澳洲是醫藥分家，病人要拿醫生開的藥單到藥房配藥，麥明心有機會接觸病人，不時講解藥物的用法及服藥諮詢。

畢業後她順利獲社區藥房受聘，邊做邊考取註冊藥劑師牌，一年多後順利成為註冊藥劑師。

藥劑師的工作從來不是配藥、藥物諮詢那麼簡單，她曾無數次遇過有病人拿來假醫生紙取藥，安眠藥、易依賴上癮的藥物（如嗎啡）、毋須醫生紙但需註冊藥劑師指導及監督下方可出售的藥物，她說這3類藥物都必須謹慎處理，尤其是最後一類，簡單如通鼻藥，有些人會購買大量用作非法使用用途。「甚至試過有一個醫生兼病人，開了大量安眠藥給自己到藥房配藥，這些必定即時拒絕了。」拒絕上述病人的後果，藥劑師都會遭到破口大罵，麥明心已見怪不怪，不會動搖半分。

▲ 在預備治療癌症藥物時，藥劑師會穿上保護衣保護自己，也避免藥物受污染。（被訪者提供）

藥劑工作的苦與樂

提起當藥劑師的苦與樂，她說辛苦之處是一更要返10個小時，由配藥、向病人講解用藥須知、補貨等全由藥劑師負責，除了吃午飯的半小時，幾乎全天候站着工作。「配藥是極度嚴謹的事情，配錯藥抑或分量不對、藥物相沖、病人有否過敏史等，統統都對病人有影響，不能出錯，每一個步驟都需專注和謹慎。」

快樂回憶也不少，她最感開心是工作性質能夠助人，尤其是長者。「年老多病，往往要服用一大堆藥物，他們有些根本不了解自己正在服哪些藥，如高血壓藥物種類繁多，交給我為他們分門別類，我是十分享受這過程的；有時長者們看不同醫生，獲重複處方同一類藥別，我會為他們解說清楚，這都令我樂在其中。」

工作愜意又有滿足感，麥明心當了一年多藥劑師後，人生突然急轉跑道，轉向神學及視覺藝術方面發展。「藥劑工作不錯，但我想以另一種方式去幫人，一直心繫幫助弱勢社群，於是去了修讀神學，更曾到非洲宣教。讀神學中有一科目關於藝術創作，竟產生莫大的興趣和熱情，提起畫筆可由天黑畫至天光，重燃我小時候對愛畫畫的那團火。」得到丈夫鼓勵下，麥明心進修相關的藝術課程，投入視覺藝術及插畫的懷抱，生命軌迹再次轉舵。

▲ 以有趣插圖講解疫苗如何打敗病毒。（被訪者提供）

科普歷史相結合

麥明心曾為兩本童書畫插畫，有感於自己曾當藥劑師的經驗，在去年新冠疫情爆發下，撰寫一本關於細菌病毒的繪本的想法蠢蠢欲動。「新冠肺炎肆虐全球，使大眾更着重於衞生、醫學、傳染病等的課題，在市面上有不少專門的科普類或歷史類圖書，可是這類圖書大多針對成年讀者，鮮有結合兩者的本土童書，因此希望製作一本結合了科學、本土歷史和社區文化探索的圖書。」

▲ 兒子是她創作的動力，寫書時有地方卡住了，她就會想這個知識應怎樣向兩歲多的兒子解釋，然後就會明白怎樣向讀者說明問題。（被訪者提供）

她選取了4種對香港影響深遠的傳染病——鼠疫、霍亂、沙士及新冠肺炎為主題，前兩者代表着舊時代極具危險性的傳染病，後兩者代表近年對人類有威脅的傳染病。透過訪問對答，讓小讀者輕鬆了解與該傳染病有關的知識，更從中窺探到昔日香港歷史，例如1894年鼠疫發生在太平山街的原因，是當年此地為華人聚居地，居住環境密集且非常髒亂，以致出現了鼠疫。

「我把藥劑的知識放諸在繪本中，但歷史不是我專長，於是不斷上網、翻書找資料，也得到出版社之助，為我蒐集了不少重要史實，並得到兩位傳染病科專家孔繁毅醫生及曾祈殷醫生給予意見，令這書得到順利付梓。」這書出版正合時候，麥明心希望小朋友在疫情期間，了解過往的傳染病的歷史，溫故知新。

記者：周美好