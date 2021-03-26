政府調低申請職津的工時門檻　財會通過近8億撥款處理額外申請

▲ 立法會財務委員會，通過約8億撥款降低在職家庭津貼計劃工時要求。（資料圖片）

立法會財務委員會通過7億9500萬元追加撥款，以便當局降低在職家庭津貼計劃的工時要求，並具備足夠資源處理額外的申請。

有關改動只牽涉基本及中額津貼，基本津貼的每月總工時要求從最少144小時降至最少72小時，中津津貼的每月總工時要求從最少168小時降至132小時，高額津貼的工時要求仍然維持在每月最少192小時，即每星期48工時。

工聯會陸頌雄在會上建議，政府應將高額津貼的工時上限，降低至176小時，認為仍然符合多勞多得的準則。他批評，勞工及福利局長羅致光早前形容放無薪假安排是「工作分享」，鼓勵僱主「搞共享職位」，但卻不願意降低高額津貼的工時要求，並不合邏輯。他重申，對於港府不願推出失業援助感失望。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，降低在職家庭津貼計劃工時要求，有助疫情下幫助申請人解燃眉之急，但他關注有部分開工不足或失業人士未能從計劃受惠，建議港府增加「特別愛增值計劃」的參加名額，能幫助開工不足及失業人士之餘，亦有助本港勞工架構轉型。

另外，財會亦分別通過逾2億的追加撥款，應付放寬短期食物援助服務計劃資產限額後，對食物援助帶來的額外需求。

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記者：尹櫻霖