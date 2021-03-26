【港日交流】貝鈞奇獲頒獲旭日雙光章　表揚其在港柔道發展貢獻

▲ 日本國駐香港總領事館和田充廣大使兼總領事（左）向中國香港柔道總會會長貝鈞奇先生（右） 頒授了旭日雙光章。（日本駐港領事館提供）

日本駐香港總領事館和田充廣大使兼總領事今日（26日）在 「令和 2 年（ 2020 年）秋季外國人授勳 」中獲授旭日雙光章的香港柔道總會會長貝鈞奇先生舉行頒授証書和勳章儀式。

和田充廣在致辭時表示，貝鈞奇在就任香港柔道總會會長以來約二十年間，在普及香港本地的柔道，以及促進日港友好上，展現出無限熱忱，盡心盡力，並致以由衷的敬意。他亦表示，貝鈞奇在體育、文化範疇上亦為香港代表人物，提及他將會擔任香港參加東京奧運會及殘奧會代表團一員，率領香港選手前往日本參賽。他期望以授勳為契機，日本與香港之間，再由香港出發放眼世界各地，都可以通過柔道進一步加強交流。

貝鈞奇表示，「運動產生力量；生命在於奉獻」為他本人的座右銘，指是次獲授這個榮譽是對他及作為體育愛好者最大的鼓勵和鞭策，激勵他繼續努力，不斷進步。他承諾日後會繼續積極支持柔道運動的推廣與發展，為促進推動港日之間的體育交流和友誼作貢獻。

「 外國人授勳 」旨在表揚對強化日本與該國家或地區之間的友好交流上有明顯功勞之外國人。是次頒獎典禮的出席者還包括香港柔道總會、香港體育協會暨奧林匹克委員會及香港足球總會的代表 。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒