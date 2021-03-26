【復課】復活節假後中學主要安排5級每日分上下午回校上課　小學優先安排高小及一年級上課

▲ 復活節假期後小學每日最多可安排三分二學生回校進行面授課堂。（資料圖片）

教育局今日（26日）宣布，全港學校復活節假期後的面授課堂人數上限，由全校三分一增至三分二，上課仍以半日為限。中學校長會料新安排下，除正備戰文憑試（DSE）的中六級外，大部分學校會安排餘下5級每天分時段回校上課；由於小學只限上午課，津貼小學議會料學校主要安排小四至小六3級學生每天回校上課，餘下1級面授名額先考慮小一學生。

中學校長會主席連鎮邦表示，該會一直與教育局溝通商討面授安排，歡迎當局提高面授課堂人數上限。他指出，中學可於上、下午安排面授課堂，每半晝人數上限由2級增至4級，因大部分中六生正留家預備應考文憑試（DSE），相信大部分學校在假期後，會如目前般繼續優先安排中四、五回校上課，並優先考慮即將選科的中三級；因應上午課時一般較長，中一、二則輪流在上、下午回校，料各校會陸續在未來數天按校情調整上課時間表。

以連鎮邦任教的香港青年協會李兆基書院為例，將於復活節假結束後的4月12日起，安排中三至中五每日上午回校上課；中一及中二級面授安排將輪流交替，每周有2至3天於上午回校，餘下日子於下午回校；並安排各級於餘下半晝上網課。

連鎮邦指出，雖然學校可安排5級學生每日分別於不同時段回校，冀待疫情進一步轉趨穩定後，當局再放寬讓學校安排5級「齊齊整整」回校，教學安排亦更方便。

小學校長冀放寬下午時段 照顧SEN學生

津貼小學議會主席胡艷芬形容學界及家長均對放寬面授人數感高興，當局趕及在今日放學前公布安排，有家長聞訊表現興奮雀躍。她指普遍小學擬安排小四至小六學生回校上課。其任教的九龍灣聖若翰天主教小學屆時亦會安排低小3級，輪流回校，並集中讓小一回校。

胡艷芬希望，在做好防疫措施下，學校可於下午照顧SEN生，跟進學習需要，並讓有照顧困難的家庭子女留校，她引述局方答應會研究，冀下周公布的指引會提及有關安排。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今早出席電台節目表示，疫情下不少課外活動都暫停，建議當局考慮放寬下午時段，讓學生回校參與非接觸式運動，例如羽毛球及乒乓球訓練等。

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記者：馮琪雅