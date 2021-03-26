【復課安排】中學校長會料不少學校安排5級每日分上下午回校上課　中三至五優先返校

▲ 復活節假期後，中小學及幼稚園每半日面授課堂人數上限，提高至三分二。（資料圖片）

教育局宣布，全港學校復活節假期後的面授課堂人數上限，由全校三分一增至三分二，上課仍以半日為限。中學校長會料大部分中學會優先讓中三至中五回校上課，並安排中一二輪流於上下午回校，意即除中六級外，餘下5級每日可分時段回校，冀待疫情進一步緩和後可再放寬讓5級「齊齊整整」回校。

中學校長會主席連鎮邦表示，該會一直與教育局溝通商討面授安排，歡迎當局提高面授課堂人數上限。他指出，中學可於上、下午安排面授課堂，每半晝人數上限由2級增至4級，因大部分中六生正留家預備應考文憑試（DSE），相信大部分學校在假期後，會如目前般繼續優先安排中四、五回校上課，並優先考慮即將選科的中三級；因應上午課時一般較長，中一、二則輪流在上、下午回校，料各校會陸續在未來數天按校情調整上課時間表。

以連鎮邦任教的香港青年協會李兆基書院為例，將於復活節假結束後的4月12日起，安排中三至中五每日上午回校上課；中一及中二級面授安排將輪流交替，每周有2至3天於上午回校，餘下日子於下午回校；並安排各級於餘下半晝上網課。

連鎮邦指出，雖然學校可安排5級學生每日分別於不同時段回校，冀待疫情進一步轉趨穩定後，當局再放寬讓學校安排5級「齊齊整整」回校，教學安排亦更方便。

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記者：馮琪雅